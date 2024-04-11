Death Must Die: Act II официальный трейлер

Помнишь ту старую поговорку “Что умерло, того не оживишь”? Видимо, разработчики из Triple-I Initiative решили, что это не про них, и выпускают на свет второй акт игры, которая уже успела завоевать сердца поклонников – Death Must Die. Так что, дорогие мои, готовьтесь снова нырять в пучину Нижнего мира. Но на этот раз не одни, а с новыми героями и под покровительством самих богов!
Игра предлагает не просто махать мечом направо и налево, а использовать божественные силы для того, чтобы прорубить себе дорогу сквозь орды миньонов Смерти. Скучно не будет, обещаю. К тому же, по мере прохождения ты сможешь открывать новых героев, собирать мощные предметы и создавать синергии, от которых у врагов пойдут круги по воде.
Death Must Die: Act II это не просто рубилово, это рубилово с умом. Ведь выбор сил и героев влияет на игровой процесс. Это как выбирать между молотом и стамеской: одним всё разобьешь, другим – аккуратно высечешь. И кто знает, может ты станешь тем самым скульптором, что создаст шедевр, поражающий Смерть наповал.
Итак, если ты готов к новым приключениям, где тебе предстоит сражаться с ордами противников, использовать божественные силы и разгадывать тайны Нижнего мира, то Death Must Die: Act II ждет тебя. Ну и по