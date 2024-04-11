Death Must Die: Act II официальный трейлер

В этом экшен-рогалике вас ждёт путешествие в самое сердце преисподней, где вы должны будете раз и навсегда покончить с владычицей тьмы. Вам предстоит сразиться с ордами нежити и преодолеть сотни испытаний. Если кто и может бросить вызов самой Смерти, так это вы.

Благодаря случайной генерации карты и расположения предметов, каждый заход в Death Must Die уникален. Вы никогда не знаете, что ждёт за следующим поворотом — могущественное оружие или стая нежити.

По ходу игры вы будете находить новые доспехи и виды вооружения. Экспериментируйте с разными сетами, чтобы найти свой идеальный боевой стиль. Не забывайте усиливать оружие способностями и использовать пассивные навыки персонажей.

В начале враги будут слабы, но со временем их сила и количество возрастут. И чем больше опыта вы получите, тем лучше будете подготовлены к финальной битве против самой Смерти.