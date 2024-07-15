Death Stranding отмечает 4-ю годовщину релиза на ПК интересной статистикой

Крайне необычный симулятор курьера в постапокалиптическом мире Death Stranding впервые увидел свет в 2019 году на PS4. Еще через год проект добрался до ПК, где завоевал немалую популярность среди игроков. С момента релиза игры на "народной" платформе прошло уже четыре года, и разработчики из студии Kojima Productions решили отметить это событие. Авторы через социальные сети опубликовали сообщение к игрокам с поздравлением годовщины, а также поделились занятной статистикой из игры.

Создатель Death Stranding лично поблагодарил игроков на своей страничке за активную поддержку и народное творчество. Он отметил, что игроки продолжают его удивлять даже сегодня своими постройками во внутриигровом мире, а также необычными творениями в реальном мире. Сегодня проект отмечает свою 4-ю годовщину релиза на ПК, и в этом большая заслуга геймеров, считает геймдизайнер Хидэо Кодзима.

Как сообщили разработчики, количество посылок, доставленных Сэмом в Death Stranding по всему миру за четыре года, сегодня эквивалентно количеству посылок, доставленных за один месяц в Японии — 4,4 миллиарда посылок. При этом их общий вес уже перевалил за 6,5 миллиардов килограммов. Всего игроки построили в игре больше 3,5 миллиона различных сооружений и достигли 17,3 миллиарда лайков за игровые творения, включая трассы, переходы и другие полезные строения.