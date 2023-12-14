Death Stranding преодолела отметку в 16 миллионов игроков

Без всякого сомнения можно сказать, что Death Stranding — игра не для всех, но игра с открытым миром от Kojima Productions, тем не менее, продолжает привлекать значительное количество игроков с момента ее запуска в 2019 году.
В сообщении на официальном сайте Kojima Productions, объявляющем о сотрудничестве студии с A24 над предстоящим фильмом Death Stranding, разработчик сообщил, что на сегодняшний день игра привлекла более 16 миллионов игроков.
В это число входят продажи на PS5, PS4 и ПК, а также игроки, которые присоединились к игре через PlayStation Plus и доступ к PC Game Pass. По последним подсчетам, в ноябре прошлого года число игроков на всех платформах составляло 10 миллионов, поэтому компания сохранила устойчивую динамику на этом фронте.
Продолжение Death Stranding для PS5 в настоящее время также находится в разработке, но когда оно выйдет, неизвестно. Kojima Productions также работает над эксклюзивным хоррором для Xbox OD в сотрудничестве с голливудским режиссером Джорданом Пилом.
Ни минуты не пожалел потраченного времени на эту игру.
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Когда будет куча времени и вообще не во что будет играть возможно попробую,благо в EGS делюкс версию забрал.
Очень неплохая задумка, но реализация, имхо, оказалась, на не совсем ожидаемом мною уровне, неплохая история, шикарные ролики, очень правильно подобранная музыка, но вот сама игра ..... легкая, даже на очень высоком уровне сложности, в ней нет вызова, что было бы, имхо, крайне уместно в игре такого жанра, система сохранений, точнее то как она устроена, не даёт этой возможности (вызова) реализоваться, загрузился с чуть ранней стадии и вуаля, печально, плохая экономика добычи ресурсов, всё получаешь очень просто и из-за этого нет ощущения правдивости игрового мира, да много ещё чего что могло бы быть реализовано лучше. Однако, при всех минусах, имхо, это очень добротная, крепкая игра, но, гениальностью в неё не пахнет, от слова, совсем, впрочем, это относится к очень многим так называемым эксклюзивам PlayStation, которые возносятся на небеса не потому, что они великолепны, а по тому, что эксклюзивы этой платформы, платформы, у которой к тому же, очень своеобразная пользовательская база, во многом (не все конечно) повернутая на своей исключительности и готовая скупать и возносить на небеса любой продукт, лишь бы на нём была заветная плашка, PlayStation-only.
*16 миллионов аутистов
Это наверное тех, кто запустил. Одна из немногих игр, по котором лучше посмотреть игрофильм.