Death Stranding преодолела отметку в 16 миллионов игроков

Без всякого сомнения можно сказать, что Death Stranding — игра не для всех, но игра с открытым миром от Kojima Productions, тем не менее, продолжает привлекать значительное количество игроков с момента ее запуска в 2019 году.

В сообщении на официальном сайте Kojima Productions, объявляющем о сотрудничестве студии с A24 над предстоящим фильмом Death Stranding, разработчик сообщил, что на сегодняшний день игра привлекла более 16 миллионов игроков.

В это число входят продажи на PS5, PS4 и ПК, а также игроки, которые присоединились к игре через PlayStation Plus и доступ к PC Game Pass. По последним подсчетам, в ноябре прошлого года число игроков на всех платформах составляло 10 миллионов, поэтому компания сохранила устойчивую динамику на этом фронте.

Продолжение Death Stranding для PS5 в настоящее время также находится в разработке, но когда оно выйдет, неизвестно. Kojima Productions также работает над эксклюзивным хоррором для Xbox OD в сотрудничестве с голливудским режиссером Джорданом Пилом.