С экранизацией Death Stranding поможет киностудия A24

В 2022 году было объявлено, что Хидео Кодзима (Hideo Kojima) представит кинематографическую адаптацию своей знаменитой игры Death Stranding. Но полный состав участников проекта пока не известен.

По всей видимости, с экранизацией поможет известная киностудия A24, что было выявлено внимательным пользователем Reddit, обнаружившим стилизованный логотип A24 на официальном сайте Kojima Productions.

Позже студия сама подтвердила эти спекуляции, представив футболку со своим лого в стилистике игры:

A24 — известная киностудия, удостоенная множества номинаций на премию "Оскар". В ее портфеле такие заметные фильмы, как "Реинкарнация", "Солнцестояние", "Маяк", "Все везде и сразу", "Из машины" и многие другие.

Других подробностей о проекте пока нет.