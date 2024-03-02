Спустя пять лет фанаты узнали, кем вдохновлялись разработчики Death Stranding

Новый проект японского геймдизайнера Хидео Кодзимы и его студии Kojima Productions. Отправляйтесь в необычное приключение и возьмите под свой контроль рабочего Сэма Бриджеса, который покоряет смертельный и загадочный мир, полный посланников смерти.

В главных ролях такие знаменитости, как Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Линдси Вагнер, Леа Сейду и Гильермо дель Торо.