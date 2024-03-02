Спустя пять лет фанаты узнали, кем вдохновлялись разработчики Death Stranding

Аудитория Death Stranding неожиданно обнаружила источник вдохновения системой переноски грузов в игре. Как оказалось, за основу была взята одна из древних японских профессий Бокка. Специализированные доставщики используют необычные деревянные конструкции, чтобы переносить грузы в 100-165 кг в самые удаленные горные районы страны.
Удивительно, что сходство со столь древней профессией фанаты обнаружили лишь спустя 5 лет после релиза игры. Причем работа существует не только в Японии, но и в Европейском регионе, например, в Словакии.
Спустя ещё пять лет фанаты узнают что Кодзима вдохновлялся самим Кодзимой..
пызда спине. чтобы такие тяжести носить - нужен экзоскелет
Вопрос распределения и скрости движения. Реальный писец спине это профессионально заниматься балетом.
Когда умным фанатам исполнится лет 30, они поймут что любое произведение человека это всего лишь жалкая пародия или маленький кусочек из реальной жизни.
Люди "попроще" возможно дошарят до этого только к 50ти )
И играя в чью-то видео игру, ты просто попадаешь в микро усеченный мирок относительно реала. Отражаение небольшой части мира в призме сознания создателя.
Надо на ютубе глянуть как косоглазые доходяги тащат на горбу грузы 165 кг да ещё по горам, то ещё зрелище наверное
А ещё, видимо, они вдохновлялись системой бесклассового общества без денег и государства у Карла Маркса. Лайки взяли из соцсетей. Монстров и чёрную смолу свиснули у Хаяо Миядзаки. А сюжет записывали с горячечного бреда Кодзимы:)
У Хидетаки Миядзаки тогда уж, у него таких тварей хоть звались