Новый трейлер Deathground, хоррора на выживание в Парке Юрского периода ©

Для хоррор-игры Deathground, посвященной динозаврам, появился новый трейлер игрового процесса, в котором раскрываются еще более жуткие детали и рассказывается о чудовищных хищниках, которых вам следует избегать.

Deathground делает вас добычей, поскольку вам нужно выполнить задачи и выбраться из объекта, наводненного вязкими хищниками и, возможно, даже более крупными динозаврами, которые охотятся за вами. Jaw Drop Games разрабатывает командную игру в жанре ужасов о динозаврах с тех пор, как она была профинансирована через Kickstarter еще в июле 2020 года.

В классическом стиле «Парка Юрского периода» учёные в этих лабораториях явно были настолько озабочены тем, смогут ли они это сделать, что не задумывались, стоит ли им это делать, и теперь вам придётся разбираться с их беспорядком в одиночку или с друзьями. . В Deathground можно играть отрядами до трех игроков или в одиночку, если вы достаточно смелы. Каждый игрок может выбрать свой собственный уникальный класс персонажей, оснащенный инструментами и чертами, которые помогут выполнить задачи, имеющие решающее значение для вашего побега.

Работа в команде необходима, если вы хотите остаться в живых, но непредсказуемая природа динозавров ИИ, рыщущих по этому месту, означает, что ваши планы, вероятно, не выживут после первого контакта. Пернатые хищники используют свою скорость, скрытность и чутье, чтобы выследить вас, поэтому скрытность имеет решающее значение, чтобы избежать их внимания — хотя мы понятия не имеем, как вы справитесь с топчущимся тираннозавром. Процедурно генерируемые элементы и динамические цели дополняют динамичных динозавров, превращая Deathground в хоррор-игру, которую можно проходить повторно.

Jaw Drop Games еще не объявила дату выхода Deathground.