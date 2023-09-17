Создатели Ni No Kuni показали геймплейные кадры своей новой ролевой игры Decapolice ©

Сегодня компания Level-5 представила два новых трейлера к своей грядущей JRPG Decapolice.

Первый ролик посвящен передаче концепции игры, представлению сюжета и персонажей, включая главного героя Гарварда. Также мы можем мельком увидеть геймплей и особенности этой интересной JRPG.

Второй трейлер знакомит с игровым процессом, который демонстрирует расследование, в ходе которого наш герой ищет преступника среди ряда подозреваемых.

Собирая улики и участвуя в ddeduction-геймплее, можно докопаться до истины и вычислить преступника. Однако так просто они не сдадутся. Тогда придется вступить с ними в борьбу.

Хотя звук в обоих трейлерах исключительно японский, английский перевод все же присутствует, что позволяет понять смысл сказанного.

Игра Decapolice была представлена на Nintendo Direct в начале этого года, а затем еще раз показана на презентации Level-5 Vision 2023.

Это часть кросс-медийной франшизы, что означает, что мы, скорее всего, увидим ее персонажей и сюжеты в другом виде медиа, скорее всего, в аниме, учитывая обычный стиль работы Level-5.

На данный момент известно, что игра выйдет в 2023 году для PS5, PS4 и Nintendo Switch, но дата релиза пока не объявлена.