По Deep Rock Galactic могут снять целый сериал

Было время, когда мысль о телевизионной или киноадаптации любимой игры наводила на игроков ужас — но такие сериалы, как "Кастлвания", "Киберпанк: Бегущие по краю", "Одни из нас" и "Аркейн" изменили ситуацию. Поэтому все больше игр перебирается в этот формат. Одной из таких может стать Deep Rock Galactic.

По словам генерального директора разработчика Ghost Ship Games Сёрена Лундгаарда (Søren Lundgaard), сказанным в интервью NME на прошлой неделе.

Мы говорили об этом, и к нам тоже обращались. Это определенно жизнеспособно, но мы не можем делать все сразу... Мы бы тоже хотели участвовать. Если бы мы могли просто сказать "эээ, делайте сами" и не участвовать, то так бы и случилось, но это было бы неправильно.

Хотя Deep Rock Galactic нельзя назвать сюжетно насыщенной, ее атмосфера и настроение безупречны. Такие спин-оффы, как "Кастлвания" и "Бегущие по краю", рассказывают уникальные истории, которые либо игнорируют, либо дополняют канон соответствующих игр, и история о том, как несколько любителей эля добывают полезные ископаемые в глубинах космоса крича при этом "Скала и Камень", звучит как неплохая идея.

Тем не менее, будет справедливо, если Ghost Ship Games получит право голоса, и, как упоминает Лундгаард, студия сейчас занята другими проектами, включая Deep Rock: Survivor. Тем не менее, даже если Лундгаард и подпишется на такой проект, пройдет еще немало времени, прежде чем мы сможем увидеть все прелести будней бородатых гномов-шахтеров.