Потерянный мальчик и очаровательный олененок: смотрим новый трейлер Deer & Boy

На выставке Future Games Show в рамках Gamescom 2025 был представлен новый трогательный трейлер платформера Deer & Boy. Как и следует из названия, игра расскажет историю дружбы между маленьким мальчиком, пережившим трагедию, и олененком, которого он находит и решает вырастить.

Трейлер демонстрирует, как на протяжении игры олененок будет расти и превращаться в большого оленя, попутно обретая, по-видимому, магические способности. Мальчику и его верному другу предстоит работать вместе, чтобы решать головоломки и защищать друг друга от опасностей.

Несмотря на очаровательную визуальную стилистику, напоминающую такие хиты, как Planet of Lana и Neva, мир игры полон угроз. В ролике можно заметить не только волков и патрулирующих стражников, но и некую сверхъестественную фиолетовую субстанцию, которая представляет серьезную опасность для героев.

Разработчики обещают трогательное и напряженное приключение о дружбе и выживании в красивом, но враждебном мире.

Релиз Deer & Boy запланирован на начало 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.