Авторы Delta Force представили геймплейный трейлер новой карты

Второй сезон онлайн-шутера Delta Force под названием «Звездопад» выходит уже 18 января, и разработчики продолжают разогревать интерес игроков. В новом ролике демонстрируется геймплей на обширной подземной локации.

Delta Force возвращается как эталонный бесплатный тактический шутер с уникальными режимами: масштабные PvP-сражения, напряжённая эвакуация и ремейк легендарной кампании Black Hawk Down, что радует как новых, так и старых фанатов серии.

Сезон «Звездопад» добавит не только локации, но и оружие, эксклюзивные награды и нового оперативника, что сделает игровой процесс ещё более разнообразным.