Delta Force: Black Hawk Down получит режим одиночной игры

Разработчики Delta Force: Black Hawk Down объявили о скором появлении режима одиночной игры, который позволит игрокам проходить кампанию в одиночку. В интервью VideoGamer директор по геймдизайну Рики Ляо рассказал, что новый режим создается для тех, кто предпочитает одиночное прохождение, сохраняя при этом основные тактические элементы игры.
В режиме соло игроки смогут выбирать уровень сложности, чтобы избежать необходимости сражаться с противниками, изначально разработанными для кооперативного прохождения. Однако разработчики подчеркнули, что игра не станет легкой, так как ее основной акцент – на тактике, стратегии и внимательном планировании.
"Мы хотим, чтобы игроки думали критически, принимали взвешенные решения и ощущали напряжение, близкое к реальным военным операциям", – отметил Ляо.
Помимо нового режима, команда Delta Force планирует внести изменения в баланс, чтобы сделать игру справедливее, но не проще. Разработчики настаивают, что вызов – это осознанная часть игрового процесса, и они хотят, чтобы игроки подходили к задачам тактически и командно.
Игра Delta Force: Black Hawk Down вышла с "в основном отрицательными" отзывами в Steam, где многие игроки жаловались на чрезмерную сложность и дисбаланс. Новый режим одиночной игры может стать шагом к исправлению ситуации и привлечению новой аудитории, предпочитающей медленный и вдумчивый геймплей без необходимости играть в команде.
Точная дата выхода режима одиночной игры пока не объявлена.
надо же
дожили, раньше добавляли мультик, а теперь одиночку
Наконец-то пытался в одиночку пройти первую миссию, но не смог. Прошел с каким-то левым чуваком первую миссию, он делал свою работу, я — свою. С ним никак не переговаривались, потому что у меня нет микрофона. Начал проходить вторую миссию уже с другими игроками, получил ранение, медик так и не подошел. Идите в жопу со своим мультиплеером, я волк-одиночка, лол))
уже не надо.. наелись, спасибо.. =)
Согласен
Ну на релизе ума не хватило его добавить видимо
Не спасёт игру. )
с этого начинать надо было, а не заканчивать
да неужели?
а контрольные точки появиться )
Трейнер в помощь
А ее вроде же и так можно было пройти одному. Просто вместо игроков с тобой бегали боты. разве нет? Только по-моему уровней сложности не было
А че по защите? Дерьмуво?
Если добавят соло, то должен быть взлом, покупать это мало кто будет.
она и так бесплатная
лишь бы выср@ть что то