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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.7 256 оценок

Delta Force: Black Hawk Down получит режим одиночной игры

IKarasik IKarasik

Разработчики Delta Force: Black Hawk Down объявили о скором появлении режима одиночной игры, который позволит игрокам проходить кампанию в одиночку. В интервью VideoGamer директор по геймдизайну Рики Ляо рассказал, что новый режим создается для тех, кто предпочитает одиночное прохождение, сохраняя при этом основные тактические элементы игры.

В режиме соло игроки смогут выбирать уровень сложности, чтобы избежать необходимости сражаться с противниками, изначально разработанными для кооперативного прохождения. Однако разработчики подчеркнули, что игра не станет легкой, так как ее основной акцент – на тактике, стратегии и внимательном планировании.

"Мы хотим, чтобы игроки думали критически, принимали взвешенные решения и ощущали напряжение, близкое к реальным военным операциям", – отметил Ляо.

Помимо нового режима, команда Delta Force планирует внести изменения в баланс, чтобы сделать игру справедливее, но не проще. Разработчики настаивают, что вызов – это осознанная часть игрового процесса, и они хотят, чтобы игроки подходили к задачам тактически и командно.

Игра Delta Force: Black Hawk Down вышла с "в основном отрицательными" отзывами в Steam, где многие игроки жаловались на чрезмерную сложность и дисбаланс. Новый режим одиночной игры может стать шагом к исправлению ситуации и привлечению новой аудитории, предпочитающей медленный и вдумчивый геймплей без необходимости играть в команде.

Точная дата выхода режима одиночной игры пока не объявлена.

43
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
ze1n_82

надо же

9
ТемныйВластелин

дожили, раньше добавляли мультик, а теперь одиночку

7
Саня 21

Наконец-то пытался в одиночку пройти первую миссию, но не смог. Прошел с каким-то левым чуваком первую миссию, он делал свою работу, я — свою. С ним никак не переговаривались, потому что у меня нет микрофона. Начал проходить вторую миссию уже с другими игроками, получил ранение, медик так и не подошел. Идите в жопу со своим мультиплеером, я волк-одиночка, лол))

5
Life37

уже не надо.. наелись, спасибо.. =)

0
askazanov

Согласен

1
Punisher1

Ну на релизе ума не хватило его добавить видимо

0
askazanov

Не спасёт игру. )

0
w_temptation

с этого начинать надо было, а не заканчивать

0
Vad_Teller

да неужели?

0
shooltz777

а контрольные точки появиться )

-1
vidyssss

Трейнер в помощь

-2
Никита Дроздоvv

А ее вроде же и так можно было пройти одному. Просто вместо игроков с тобой бегали боты. разве нет? Только по-моему уровней сложности не было

-4
tesla707

А че по защите? Дерьмуво?
Если добавят соло, то должен быть взлом, покупать это мало кто будет.

-11
Partenavia

она и так бесплатная

5
w_temptation

лишь бы выср@ть что то

4