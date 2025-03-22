Delta Force: Black Hawk Down получит режим одиночной игры

Разработчики Delta Force: Black Hawk Down объявили о скором появлении режима одиночной игры, который позволит игрокам проходить кампанию в одиночку. В интервью VideoGamer директор по геймдизайну Рики Ляо рассказал, что новый режим создается для тех, кто предпочитает одиночное прохождение, сохраняя при этом основные тактические элементы игры.

В режиме соло игроки смогут выбирать уровень сложности, чтобы избежать необходимости сражаться с противниками, изначально разработанными для кооперативного прохождения. Однако разработчики подчеркнули, что игра не станет легкой, так как ее основной акцент – на тактике, стратегии и внимательном планировании.

"Мы хотим, чтобы игроки думали критически, принимали взвешенные решения и ощущали напряжение, близкое к реальным военным операциям", – отметил Ляо.

Помимо нового режима, команда Delta Force планирует внести изменения в баланс, чтобы сделать игру справедливее, но не проще. Разработчики настаивают, что вызов – это осознанная часть игрового процесса, и они хотят, чтобы игроки подходили к задачам тактически и командно.

Игра Delta Force: Black Hawk Down вышла с "в основном отрицательными" отзывами в Steam, где многие игроки жаловались на чрезмерную сложность и дисбаланс. Новый режим одиночной игры может стать шагом к исправлению ситуации и привлечению новой аудитории, предпочитающей медленный и вдумчивый геймплей без необходимости играть в команде.

Точная дата выхода режима одиночной игры пока не объявлена.