Delta Force получит "настоящий" синглплеер на следующей неделе

Студия, ответственная за Delta Force, одумалась! Кампания, вдохновленная фильмом «Black Hawk Down», наконец-то будет открыта для «волков-одиночек». На следующей неделе прекратятся мучения всех, кто пытался пройти сюжетный режим в одиночку - без поддержки других пользователей.

Разработчики из Team Jade объявили, что 22 мая выйдет обновление, призванное переработать одиночную кампанию в Delta Force и сделать ее более удобной для одного игрока..

Грядущее обновление для Delta Force полностью переработает кампанию, предложив новый специализированный режим одиночной игры. По словам разработчиков, в частности, будут улучшены баланс и сложность геймплея, так что игрокам, играющим в одиночку, больше не придется после каждой смерти начинать миссию с нуля. Изменения не привнесут нового сюжетного контента, но, как ожидается, заметно улучшат игровой опыт.

Изменения вполне необходимы - в Steam только 43% рецензий на кампанию Black Hawk Dawn положительные. В то же время у остальных частей игры дела идут хорошо. В прошлые выходные в Steam был зафиксирован новый рекорд активности - 150 939 одновременных игроков.