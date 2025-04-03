Тоби Фокс назвал дату выхода третьей и четвертой глав Deltarune

Тоби Фокс наконец подтвердил дату выхода третьей и четвертой глав Deltarune. Они появятся 5 июня 2025 года на Nintendo Switch 2, PS5, PS4, PC и оригинальном Switch.

В отличие от первых двух глав, новые части будут платными. Цена комплекта составит $24,99. Полная версия Deltarune также станет стартовой игрой для Nintendo Switch 2 — консоль получит все четыре главы сразу.

Специально для Switch 2 разработчик добавил уникальную комнату, использующую новые функции Joy-Con 2, включая управление мышью. В остальных версиях этой комнаты не будет — ее заменят на другой вариант геймплея.

Фанаты Undertale и Deltarune могут начинать отсчет до выхода новых глав — осталось всего два месяца!