Авторы Destiny 2 готовят новое подземелье "Равновесие" с эпическим противостоянием

Bungie представила трейлер нового подземелья «Равновесие» для Destiny 2, где игрокам предстоит пройти «сбалансированный путь между огнём и тенью». В ролике звучат мрачные диалоги, намекающие на серьёзное противостояние: «Всё, что ты мне показал, я воплотил в реальность. Я собрал новую Империю, чтобы погасить свет. Моё насилие — это твоё насилие».

Запуск подземелья и начало забега на первое прохождение назначены на 13 декабря 2025 года. Новое испытание обещает проверить командную работу Стражей, умение использовать elemental способности и тактическое мышление.

Destiny 2 — это бесплатный онлайн-шутер с видом от первого лица, где игроки исследуют Солнечную систему, собирают уникальное оружие и экипировку. Игра поддерживает одиночное, кооперативное и PvP-прохождение, предлагая массу возможностей для стратегического взаимодействия и эпичных сражений. С выходом «Равновесия» фанаты могут ожидать ещё более напряжённые и захватывающие приключения.