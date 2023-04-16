Bungie обвинила известного стримера в сливе данных по Destiny 2

В первой половине апреля случилась большая утечка по Destiny 2: так, в сеть попали планы Bungie касательно грядущего 21 сезона игры. В середине месяца студия сообщила, что данные слил посетитель закрытого мероприятия Bungie Community Summit, куда приглашают создателей контента по игре. Все участники подписывают договор о неразглашении.

Bungie серьезно воспринимает подобные утечки, и недавний слив может «повлиять на проведение будущих саммитов». СМИ узнали, что студия выпустила заявление после того, как нашла виновника. Им оказался Ekuegan, известный стример по Destiny 2, посещавший Bungie Community Summit несколько раз.

Блогер подтвердил обвинения Bungie, но отказался признавать вину. Ekuegan уверен, что его подставили, добавив иконки с рабочего стола блогера в слитые кадры. Стример отметил, что ему не было смысла сливать данные по Destiny 2, так как он понимает условия NDA и часто подписывает их.

Однако Bungie уверена в виновности Ekuegan, и студия прекратила сотрудничество с блогером. Впрочем, она не собирается подавать в суд. Стример отметил, что cмирился с решением Bungie, но он больше не собирается играть в Destiny 2. Ekuegan провел в шутере больше 14 000 часов.

Студия не комментировала обвинения в адрес стримера. В конце февраля студия выпустила расширение Lightfall для Destiny 2, которое раскритиковали игроки и журналисты.