Bungie опубликовала заявление о будущем Destiny 2 после череды увольнений

После увольнений, произошедших несколько дней назад, компания Bungie опубликовала заявление о "трудной" неделе, проведенной студией, а также рассказала о своих дальнейших планах.
"Это была одна из самых трудных недель в истории нашей студии, поскольку мы расстались с людьми, которых мы уважаем и которыми восхищаемся", - говорится в блоге, посвященном увольнениям, которые затронули около 100 сотрудников. "Мы провели эту неделю, поддерживая друг друга, включая тех, кто работает в студии, а также друзей и коллег, которых уже нет".
Команда также признала, что потеряла "много доверия со стороны фанатов", отметив, что признает озабоченность и отзывы игроков о Destiny 2 и неоднозначное восприятие расширения Lightfall.
"Мы знаем, что потеряли много вашего доверия", - написала Bungie. "Destiny должна удивлять и радовать. Мы не сделали этого в достаточной степени, и это должно измениться".
Генеральный директор Bungie Пит Парсонс (Pete Parsons) сообщил сотрудникам, что увольнения связаны с низкими показателями Destiny 2 за последний год, а также с меньшим, чем ожидалось, количеством заказов на расширение The Final Shape.
В то же время в блоге отмечается, что "путь Bungie вперед ясен", и дается обещание сделать расширение The Final Shape "незабываемым". The Final Shape было представлено в августе прошлого года и станет заключительным расширением саги Destiny 2 "Свет и тьма".
"Мы стремимся превзойти все ваши ожидания от The Final Shape", - заявила компания Bungie. "Более 650 преданных своему делу членов команды Destiny 2 направляют все свои силы и опыт на создание этого эпического момента и последующих эпизодов".
"Дорогие коллеги, вы немеряно крутые, мы вас любим и няшкаем, но вы мало надоили бабла, и подите на мороз".
суть.
видать решили порвать волосы на себе от депрессивки, и высрало это заявление. ну а пока-ап торопыги там обещают нам тотальный оргазм от последнего контентного высера - видимо и тут не обошлось без вынужденного опуса. так и быть, дадим ещё один шанс - выползем из берлоги ради финального шита, но если опять накроется - прикроем студию нафиг расколотым обручем, само собой.
закрытие студии? сценаристов на мыло?
Слишком хорошо чтобы быть правдой
Bungie это серия Halo. Остальные их потуги при поддержки Activision это весьма посредственные проекты с упором на онлайн.
Чем тебе Дестани не Хало? Там есть сюжетка не хуже чем в Хало, много контента, отличный ганплей, плюсом идет онлайн составляющая которая никак не мешает проходить сюжет.
Так надеялся прочитать в этой статье, что Бунгало прикроется навсегда, но увы, очередные обещания))
ненене) пускай выпустит дополнение, все 4 эпизода и вот тогда пускай идет на три буквы
Сделайте из первой и второй сюжетные одиночные игры, а ММОшные силы направьте на третью.
Где логика, в них и так есть одиночный сюжет, ты и так можешь спокойно проходить его и не трогать онлайн составляющую.
И как обычно, когда говорят про сюжет в ММО, это чушь.
Не знаю какие там сюжеты в ММО, но в Дестани сюжет не хуже чем в Хало, и уж точно лучше многих одиночных шутеров.
Сюжет хороший, спору нет, но я не про это. Я про то, что "можешь спокойно проходить". Не можешь. Я после ДЛС со смертью Кейда-6 игру бросил, ММОшные элементы к этому времени очень сильно уже начинают мешаться и бесить.