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Destiny 2 06.09.2017
7.4 926 оценок

Bungie опубликовала заявление о будущем Destiny 2 после череды увольнений

butcher69
Новости

После увольнений, произошедших несколько дней назад, компания Bungie опубликовала заявление о "трудной" неделе, проведенной студией, а также рассказала о своих дальнейших планах.

"Это была одна из самых трудных недель в истории нашей студии, поскольку мы расстались с людьми, которых мы уважаем и которыми восхищаемся", - говорится в блоге, посвященном увольнениям, которые затронули около 100 сотрудников. "Мы провели эту неделю, поддерживая друг друга, включая тех, кто работает в студии, а также друзей и коллег, которых уже нет".

Команда также признала, что потеряла "много доверия со стороны фанатов", отметив, что признает озабоченность и отзывы игроков о Destiny 2 и неоднозначное восприятие расширения Lightfall.

"Мы знаем, что потеряли много вашего доверия", - написала Bungie. "Destiny должна удивлять и радовать. Мы не сделали этого в достаточной степени, и это должно измениться".

Генеральный директор Bungie Пит Парсонс (Pete Parsons) сообщил сотрудникам, что увольнения связаны с низкими показателями Destiny 2 за последний год, а также с меньшим, чем ожидалось, количеством заказов на расширение The Final Shape.

В то же время в блоге отмечается, что "путь Bungie вперед ясен", и дается обещание сделать расширение The Final Shape "незабываемым". The Final Shape было представлено в августе прошлого года и станет заключительным расширением саги Destiny 2 "Свет и тьма".

"Мы стремимся превзойти все ваши ожидания от The Final Shape", - заявила компания Bungie. "Более 650 преданных своему делу членов команды Destiny 2 направляют все свои силы и опыт на создание этого эпического момента и последующих эпизодов".

-10
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
saksnboom

"Дорогие коллеги, вы немеряно крутые, мы вас любим и няшкаем, но вы мало надоили бабла, и подите на мороз".
суть.

6
Gridon

видать решили порвать волосы на себе от депрессивки, и высрало это заявление. ну а пока-ап торопыги там обещают нам тотальный оргазм от последнего контентного высера - видимо и тут не обошлось без вынужденного опуса. так и быть, дадим ещё один шанс - выползем из берлоги ради финального шита, но если опять накроется - прикроем студию нафиг расколотым обручем, само собой.

0
Alex40001

закрытие студии? сценаристов на мыло?

-1
Сунь хунь

Слишком хорошо чтобы быть правдой

-1
SkyGame

Bungie это серия Halo. Остальные их потуги при поддержки Activision это весьма посредственные проекты с упором на онлайн.

-1
Samson48

Чем тебе Дестани не Хало? Там есть сюжетка не хуже чем в Хало, много контента, отличный ганплей, плюсом идет онлайн составляющая которая никак не мешает проходить сюжет.

-1
Jarvis666

Так надеялся прочитать в этой статье, что Бунгало прикроется навсегда, но увы, очередные обещания))

-3
Excellent Stark

ненене) пускай выпустит дополнение, все 4 эпизода и вот тогда пускай идет на три буквы

-1
Кей Овальд

Сделайте из первой и второй сюжетные одиночные игры, а ММОшные силы направьте на третью.

-3
Samson48

Где логика, в них и так есть одиночный сюжет, ты и так можешь спокойно проходить его и не трогать онлайн составляющую.

0
Кей Овальд Samson48

И как обычно, когда говорят про сюжет в ММО, это чушь.

-1
Samson48 Кей Овальд

Не знаю какие там сюжеты в ММО, но в Дестани сюжет не хуже чем в Хало, и уж точно лучше многих одиночных шутеров.

0
Кей Овальд Samson48

Сюжет хороший, спору нет, но я не про это. Я про то, что "можешь спокойно проходить". Не можешь. Я после ДЛС со смертью Кейда-6 игру бросил, ММОшные элементы к этому времени очень сильно уже начинают мешаться и бесить.

-2