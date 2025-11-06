Blizzard готовится к масштабным изменениям в предстоящем 11 сезоне Diablo 4, хотя полная переработка проекта не планируется. Почти через 2,5 года после релиза игра пережила как успехи, так и провалы, при этом последних оказалось больше. Несмотря на относительно успешный 10 сезон, критика в адрес D4 сохраняется: на данный момент игра имеет 71% положительных отзывов на Steam из почти 58 тысяч оценок пользователей.

Предстоящие изменения направлены на устранение устаревших систем и элементов, которые не способствуют положительному игровому опыту. В масштабном интервью стримеру Raxxanterax геймдиректор Зевн Харутунян рассказал, что Blizzard не собирается «менять всё просто так». Команда планирует переработать механики, которые отстали от остальной игры после 10 сезонов и многочисленных обновлений, либо удалить их вовсе. «Часть игры казалась устаревшей и несколько запущенной, поскольку не поспевала за остальными системами. Либо мы заставим их работать, либо удалим — худший вариант — вообще их не трогать», — отметил Харутунян.

Хотя анонс 11 сезона вызвал интерес, не все новости понравились игрокам. Например, упоминание о возможном добавлении новых уровней Мучений (Torment) вызвало критику, поскольку разработчики ранее обещали не злоупотреблять их количеством. Кроме того, само интервью подверглось критике: часть фанатов считает, что Raxxanterax не достаточно давил на разработчиков и не успел задать ключевые вопросы, особенно после того, как его уход из проекта стал известен.

Тем не менее Blizzard пытается сохранить баланс между инновациями и уважением к уже существующему контенту. 11 сезон обещает стать важным этапом в развитии D4, исправляя устаревшие элементы и повышая качество игрового опыта. После 10 сезонов и неоднозначных решений предыдущие изменения вызвали скепсис среди фанатов, однако переработка систем может вернуть интерес к «четвёртой» части Diablo. Blizzard ориентируется на долгосрочную поддержку игры и старается адаптировать её под современные стандарты, сохранив ключевую атмосферу, за которую полюбили серию.

С выходом 11 сезона игроки ожидают устранения раздражающих элементов, улучшение баланса и систем, а также новые возможности для ветеранов и новичков, что должно укрепить позиции Diablo 4 на фоне растущей конкуренции в жанре Action-RPG.