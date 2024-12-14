Blizzard позволит игрокам бесплатно изучать новый класс в Diablo 4

Компания Blizzard в очередной раз предоставляет всем желающим шанс бесплатно познакомиться с новым классом в Diablo 4, но теперь его смогут оценить владельцы всех платформ. Начиная с 19 декабря и до 2 января на ПК (Battle.net), Xbox и PlayStation можно будет испытать боевые способности Духорожденного, умеющего не только вызывать духов природы, но и мастерски обращаться с глефой.

Компания подготовила специальный ивент, во время которого геймеры могут без денежных затрат ознакомиться с частью контента нового расширения. В рамках акции можно развить персонажа до 25 уровня, а при покупке Vessel of Hatred игроки смогут перенести весь полученный прогресс в полную версию игры с сохранением своего персонажа.