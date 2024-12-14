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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 399 оценок

Blizzard позволит игрокам бесплатно изучать новый класс в Diablo 4

Gruz_
Новости

Компания Blizzard в очередной раз предоставляет всем желающим шанс бесплатно познакомиться с новым классом в Diablo 4, но теперь его смогут оценить владельцы всех платформ. Начиная с 19 декабря и до 2 января на ПК (Battle.net), Xbox и PlayStation можно будет испытать боевые способности Духорожденного, умеющего не только вызывать духов природы, но и мастерски обращаться с глефой.

Компания подготовила специальный ивент, во время которого геймеры могут без денежных затрат ознакомиться с частью контента нового расширения. В рамках акции можно развить персонажа до 25 уровня, а при покупке Vessel of Hatred игроки смогут перенести весь полученный прогресс в полную версию игры с сохранением своего персонажа.

3
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
selfreaver

Я наиграл 200 часов в это, вообще нет никакого желания возвращаться

-2
JustA_NiceGuy

Так и славно, отдыхай, поиграй во что-то ещё. Через год вернёшься. Это нормально :)

8
hpi

Молодец. 200 часов это хороший результат. Но мы верим что ты вернёшься.

0
Sneaky Pete

500 часов ) немного поднадоело, но жду гоблинов ) 300 лвл сам себя не возьмет

0
Пользователь ВКонтакте

Там че, еще и за новые классы платить надо? // Руслан Варнин

-4
Nodas

Всегда так было

5
Пользователь ВКонтакте

нет // Александр Александрович

-7
wianewa Пользователь ВКонтакте

Крусейдера бесплатно получал в д3? И наверное Ассассина и Друида в д2 получал бесплатно, да?

4
venomous

Даже если бесплатно раздадут новый аддон, я еще подумаю, возвращаться туда или нет.

-7
w_temptation

даже если диабло сделают бесплатной ПоЕ 2 она не конкурент

-7
JustA_NiceGuy

Потому что PoE2 типичная f2p. Дрочиволо безвкусное.

1
Sneaky Pete

Это точно. Пое - конкурент д2

0
birikoni

пое 2 не чиловая игра так то(на данныймомент) интересная - без спору, но не чиловая. а д4 это игра в которую ты можешь зайти после работы и расслабиться. это игры для разных аудиторий.

0
Unicorling

Это да дябло 4 это игра, пое2 дрочильня

0