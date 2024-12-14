Blizzard позволит игрокам бесплатно изучать новый класс в Diablo 4

Компания Blizzard в очередной раз предоставляет всем желающим шанс бесплатно познакомиться с новым классом в Diablo 4, но теперь его смогут оценить владельцы всех платформ. Начиная с 19 декабря и до 2 января на ПК (Battle.net), Xbox и PlayStation можно будет испытать боевые способности Духорожденного, умеющего не только вызывать духов природы, но и мастерски обращаться с глефой.
Компания подготовила специальный ивент, во время которого геймеры могут без денежных затрат ознакомиться с частью контента нового расширения. В рамках акции можно развить персонажа до 25 уровня, а при покупке Vessel of Hatred игроки смогут перенести весь полученный прогресс в полную версию игры с сохранением своего персонажа.
Я наиграл 200 часов в это, вообще нет никакого желания возвращаться
Так и славно, отдыхай, поиграй во что-то ещё. Через год вернёшься. Это нормально :)
Молодец. 200 часов это хороший результат. Но мы верим что ты вернёшься.
500 часов ) немного поднадоело, но жду гоблинов ) 300 лвл сам себя не возьмет
Там че, еще и за новые классы платить надо? // Руслан Варнин
Всегда так было
нет // Александр Александрович
Крусейдера бесплатно получал в д3? И наверное Ассассина и Друида в д2 получал бесплатно, да?
Даже если бесплатно раздадут новый аддон, я еще подумаю, возвращаться туда или нет.
даже если диабло сделают бесплатной ПоЕ 2 она не конкурент
Потому что PoE2 типичная f2p. Дрочиволо безвкусное.
Это точно. Пое - конкурент д2
пое 2 не чиловая игра так то(на данныймомент) интересная - без спору, но не чиловая. а д4 это игра в которую ты можешь зайти после работы и расслабиться. это игры для разных аудиторий.
Это да дябло 4 это игра, пое2 дрочильня