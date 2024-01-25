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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 103 оценки

Blizzard представила трейлер боевых пропусков "Сезона Конструкта" в Diablo 4

Simple Jack
Новости

В настоящее время в Diablo IV проходит «Сезон Конструкта», в рамках которого игрокам предлагается обновление боевых пропусков. Этому событию посвящен свежий трейлер.

Бесплатный боевой пропуск включает в себя множество новых наград, таких как тлеющий пепел, базовые костюмы и скины, трофейный транспорт, сезонное звание и многое другое. Прогресс для боевого пропуска накапливается по мере продвижения в игре.

Еще больше наград ждут игроков в премиальном Battle Pass: неприступный комплект брони, два варианта нового транспорта "Заводная лошадь" со своей собственной броней, дополнительные скины для оружия, платина, порталы в город и многое другое.

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