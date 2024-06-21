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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 249 оценок

Diablo 4 - лучший дебют в истории Game Pass

Gruz_
Новости

Корпорация Microsoft имеет основания для радости. Diablo 4, ролевая игра в жанре hack'n'slash от Blizzard Entertaiment, отлично себя чувствует на Game Pass. Представитель Microsoft Мэтт Бути (Matt Booty) сообщил, что Diablo 4 стала лучшим дебютом в истории сервиса Game Pass по количеству часов, проведенных в игре пользователями сервиса.

Стоит напомнить, что возможность поиграть в Diablo 4 появилась у подписчиков Game Pass только 28 марта этого года. Популярность игры в этом сервисе выглядит еще более впечатляюще, учитывая, что релиз Diablo 4 состоится 6 июня 2023 года на ПК и консолях PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S. В рамках Game Pass игра доступна как на ПК, так и на консолях Xbox.

Впрочем, как показывает практика, благодаря Game Pass к игре присоединилась большая группа новых игроков, которые не были готовы купить ее раньше. Безусловно, достижению высоких показателей пользовательской активности способствовал и вышедший в мае четвертый сезон, который был очень тепло принят игроками.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Без негатива
Diablo 4 - лучший дебют в истории Game Pass

До чего же серия докатилась, что выдает это за какой-то успех

0
Пользователь ВКонтакте

Это успех пасса, а не дяблы так то // Александр Ковалёв

-1
Пользователь ВКонтакте

Это как со cpaлфилдом было. Сколько там народа то в пассе зашло? А сколько осталось? И главное, сколько их них купило // Александр Ковалёв

-1
Contriver

Оооо это еще колда в пассе с первого дня не вышла, вот там безусловно будет лучший дебют который фиг переплюнешь.

-2