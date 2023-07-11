Diablo 4 может разрешить использовать персонажей Вечного Царства в будущих сезонах ©

20 июля в Diablo 4 начнется Season of the Malignant, и игроки могут рассчитывать на новые квесты, Зловещие силы, новое повторное подземелье и босса, а также первый боевой пропуск. Конечно, чтобы получить награды боевого пропуска, игроки должны создавать новых сезонных персонажей.

Учитывая то, как такие игры, как Path of Exile и Diablo 3, обрабатывают новые лиги/сезоны, это казалось очевидным, но это все же вызвало некоторый ажиотаж. Blizzard пояснила, что персонажи Вечного Царства (или стандартные), завершившие кампанию, могут перенести свои Алтари Лилит и прогресс карты, пропуская сюжет и имея средство передвижения с самого начала.

Тем не менее, они могут быть в состоянии использовать своих персонажей Вечного Царства в будущих сезонах с Возрождением. Он был представлен в Diablo 3 и позволял переносить несезонных персонажей без их предметов и начиная с уровня 1 в качестве сезонных персонажей.

Почему это актуально? В ответ на вопрос пользователя Twitter директор по развитию глобального сообщества Адам Флетчер сказал: «В Diablo 4 пока нет функции возрождения. Но мы много раз об этом слышали, так что команда в курсе». Часть «пока» указывает на то, что оно может прибыть в какой-то момент.