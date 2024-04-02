Diablo 4 оказалась неиграбельной через Game Pass на ПК

На днях Diablo 4 пополнила внушительную библиотеку Game Pass. Ролевой экшен от Blizzard стал первой крупной игрой компании Activision-Blizzard в подписочном сервисе Xbox. Многие игроки встретили эту новость с большим восторгом, ведь это открывает двери для добавления других популярных игр издателя. К сожалению, радость геймеров продлилась недолго. Diablo 4 через Game Pass отказалась нормально работать у многих пользователей.
Социальные сети и игровые форумы заполнились жалобами на нерабочую версию Diablo 4 в Game Pass. Как оказалось, игра банально отказывается запускаться и выдает огромное количество самых разных ошибок. Судя по всему, с данной проблемой столкнулись только пользователи ПК, от игроков с Xbox подобных жалоб не поступало.
По словам игроков, запуск Diablo 4 через Game Pass на ПК превращается в "настоящую катастрофу". Часть пользователей просто не могут запустить игру, у других игроков и вовсе перестает работать лаунчер запуска. Те, кого миновала эта критическая ошибка, жалуются на постоянные обновления игры и автоматическую проверку файлов, хотя патчей к игре не выходило.
Игроки призывают Blizzard исправить работоспособность игры, но пока разработчики не спешат что-то делать с этим. Жалобы появились в сети еще на прошлой неделе, а представители студии до сих пор на них никак не отреагировали.
Да все там нормально, опять новость из ничего у 20 человек не запустилась, сразу делаем новость: шок ни у кого не работает все сломано, шеф все пропало
опять комментарий из ничего, у 20 человек запустилась, комментатору повезло, у него всё нормально работает, значит, ни у кого проблем никаких тоже быть не может
Имею game pass ultimate полёт нормальный
Зачем ты имеешь Гаме пасс?
Подтверждаю.
Никаких проблем не возникло. Бегали втроём.
У меня все хорошо было, я на слабом пк, модели и текстуры заменил, на более плохие, и у меня все работает.
так же и с форзой было, гейм пас на пк это мусор, они намекают перейти на xbox
Чушь, всё без проблем работает, ни разу проблем не возникало.
Неудивительно. Часто натыкался на инфу что Game Pass на ПК в целом то ещё убожество в плане работоспособности, собственно если что многим проще купить в Steam.
Может кстати так и задумано, на xbox настолько полюбили данную халяву что порой при отчёте говорят о пользователях сколько играют, а на ПК сколько купили. То есть, если игра есть ток на ПК и xbox при этом доступна по подписке с ПК железно бабло за покупку самой игры попрёт, а с xbox..
"Часто натыкался на инфу..." а сам то пробовал что-то запустить или только где-то что-то слышал?)
Есть game pass ultimate, проблем ноль, а статья бред.
Та нормально все работает,люди без мозгов,надо запустить хбокс лаунчер и потом батл нет)и все норм,без хбокс лаунчера оно не работает)))подключил к своей учетке и теперь все 4 чсти диабло есть)
Играю, все нормально, хз че там у вас
Самый гладкий релиз вроде
Думал как обычно зальют альфа версию какую нибудь, как бывает обычно с играми в гейм пассе, но вроде все более менее норм
пару раз крашилась только
Они заняты новым сезоном а не исправлением ошибок )
Похожие коряво залили игру.
Скачал по приколу на ПК - вспомнил почему перестал играть в нее на ps5 после прохождения сюжетки. На эндгейме делать нечего. Кроме как бесконечно гриндить задания в стиле принеси 50 шкур((
Пы.сы. Все нормально работает там, если не скачивается на ру акк близзард, нужно сделать анлок через Blizless Battle.Net Unlocker