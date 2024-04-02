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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 175 оценок

Diablo 4 оказалась неиграбельной через Game Pass на ПК

Gutsz
Новости

На днях Diablo 4 пополнила внушительную библиотеку Game Pass. Ролевой экшен от Blizzard стал первой крупной игрой компании Activision-Blizzard в подписочном сервисе Xbox. Многие игроки встретили эту новость с большим восторгом, ведь это открывает двери для добавления других популярных игр издателя. К сожалению, радость геймеров продлилась недолго. Diablo 4 через Game Pass отказалась нормально работать у многих пользователей.

Социальные сети и игровые форумы заполнились жалобами на нерабочую версию Diablo 4 в Game Pass. Как оказалось, игра банально отказывается запускаться и выдает огромное количество самых разных ошибок. Судя по всему, с данной проблемой столкнулись только пользователи ПК, от игроков с Xbox подобных жалоб не поступало.

По словам игроков, запуск Diablo 4 через Game Pass на ПК превращается в "настоящую катастрофу". Часть пользователей просто не могут запустить игру, у других игроков и вовсе перестает работать лаунчер запуска. Те, кого миновала эта критическая ошибка, жалуются на постоянные обновления игры и автоматическую проверку файлов, хотя патчей к игре не выходило.

Игроки призывают Blizzard исправить работоспособность игры, но пока разработчики не спешат что-то делать с этим. Жалобы появились в сети еще на прошлой неделе, а представители студии до сих пор на них никак не отреагировали.

6
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
agula98

Да все там нормально, опять новость из ничего у 20 человек не запустилась, сразу делаем новость: шок ни у кого не работает все сломано, шеф все пропало

5
JIoMTuK

опять комментарий из ничего, у 20 человек запустилась, комментатору повезло, у него всё нормально работает, значит, ни у кого проблем никаких тоже быть не может

2
Bearvyksa

Имею game pass ultimate полёт нормальный

3
Qoold

Зачем ты имеешь Гаме пасс?

-7
Old-Waldemar

Подтверждаю.

0
SirMichael

Никаких проблем не возникло. Бегали втроём.

2
Сборник

У меня все хорошо было, я на слабом пк, модели и текстуры заменил, на более плохие, и у меня все работает.

2
Юрий Пенкин

так же и с форзой было, гейм пас на пк это мусор, они намекают перейти на xbox

1
Old-Waldemar

Чушь, всё без проблем работает, ни разу проблем не возникало.

3
DenisVTR

Неудивительно. Часто натыкался на инфу что Game Pass на ПК в целом то ещё убожество в плане работоспособности, собственно если что многим проще купить в Steam.
Может кстати так и задумано, на xbox настолько полюбили данную халяву что порой при отчёте говорят о пользователях сколько играют, а на ПК сколько купили. То есть, если игра есть ток на ПК и xbox при этом доступна по подписке с ПК железно бабло за покупку самой игры попрёт, а с xbox..

1
Old-Waldemar

"Часто натыкался на инфу..." а сам то пробовал что-то запустить или только где-то что-то слышал?)

Есть game pass ultimate, проблем ноль, а статья бред.

2
vladimirasss

Та нормально все работает,люди без мозгов,надо запустить хбокс лаунчер и потом батл нет)и все норм,без хбокс лаунчера оно не работает)))подключил к своей учетке и теперь все 4 чсти диабло есть)

1
demonvandal

Играю, все нормально, хз че там у вас
Самый гладкий релиз вроде
Думал как обычно зальют альфа версию какую нибудь, как бывает обычно с играми в гейм пассе, но вроде все более менее норм
пару раз крашилась только

1
Flosstikss

Они заняты новым сезоном а не исправлением ошибок )

0
kotasha

Похожие коряво залили игру.

-1
MetalGearStranding

Скачал по приколу на ПК - вспомнил почему перестал играть в нее на ps5 после прохождения сюжетки. На эндгейме делать нечего. Кроме как бесконечно гриндить задания в стиле принеси 50 шкур((

Пы.сы. Все нормально работает там, если не скачивается на ру акк близзард, нужно сделать анлок через Blizless Battle.Net Unlocker

-1