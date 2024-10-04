Diablo 4 получит техническое обновление на PS5 Pro

Об этом в своем X заявил генеральный менеджер франшизы Род Фергюссон, когда его спросили о том, получит ли игра поддержку на новой модели PS5.

Мне часто задают этот вопрос в последнее время, и я с радостью сообщаю, что Diablo 4 и DLC Vessel of Hatred будут технически улучшены на PS5 Pro! Очень горжусь нашей трудолюбивой командой, которая смогла сделать это возможным. Больше информации появится уже скоро — написал Фергюссон.

Напомним, что релиз PS5 Pro в мире должен состояться 8 ноября, в России — чуть позже. Ряд разработчиков уже заявил о том, что их игры получат техническое обновление на PS5 Pro — будь то улучшение FPS, разрешения, трассировки лучей или графики.