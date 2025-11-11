Diablo IV лишилась крови и скелетов ради релиза в Китае

Релиз Diablo IV в Китае, намеченный на 12 декабря, претерпел заметные изменения, вызванные местными требованиями цензуры. Игроки, опробовавшие предрелизную версию, обнаружили значительные корректировки визуальной составляющей игры.

Главное изменение — полное отсутствие крови. Вместо привычных красных брызг при атаках теперь появляются коричневатые полупрозрачные частицы, напоминающие пыль. Этот подход напоминает ранние консольные версии игр серии Mortal Kombat, где кровавые сцены заменяли менее провокационными эффектами.

Помимо этого, разработчикам пришлось изменить одного из ключевых боссов — гигантского скелета, который в китайской версии представлен как голем. Такое решение связано с запретом на изображения оккультных символов и останков умерших в видеоиграх на местном рынке. Вероятно, обычные враги-скелеты также будут заменены другими противниками, чтобы соответствовать требованиям регуляторов.

Изменения коснулись и интерфейса: с иконок исчезли черепа и другие подобные элементы. Пока Blizzard официально не комментирует адаптацию игры для Китая, игроки уже отмечают масштаб внесённых правок и влияние цензуры на атмосферу проекта.

Напомним, что в конце октября компания анонсировала два буст-события перед завершением десятого сезона Diablo IV и поделилась стратегией выпуска обновлений, ориентированной на глобальную аудиторию. Китайская версия станет уникальной демонстрацией того, как локальные законы могут влиять на контент AAA-проектов.