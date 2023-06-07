Digital Foundry протестировали Diablo 4 на консолях и остались довольны ©

Состоялся полный выход ролевой игры ААА-класса Diablo 4 от Blizzard. Естественно, технические специалисты из Digital Foundry не могли протий мимо одного из самых громких релизов года. Оливер Маккензи проверил качества изображения и производительности и разобрал, как выглядят версии последнего поколения, взглянув на базовую версию игры для PlayStation 4. Кроме того, он сравнил Diablo 3 и Diablo 4, чтобы показать, насколько значительно улучшилась Diablo в последней части серии.