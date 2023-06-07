Digital Foundry протестировали Diablo 4 на консолях и остались довольны

Состоялся полный выход ролевой игры ААА-класса Diablo 4 от Blizzard. Естественно, технические специалисты из Digital Foundry не могли протий мимо одного из самых громких релизов года. Оливер Маккензи проверил качества изображения и производительности и разобрал, как выглядят версии последнего поколения, взглянув на базовую версию игры для PlayStation 4. Кроме того, он сравнил Diablo 3 и Diablo 4, чтобы показать, насколько значительно улучшилась Diablo в последней части серии.
- Игру похвалили за обилие кат-сцен в реальном времени
- Похвала также досталась шейдерам, физике, деталям окружающей среды/разрушения
- Очень отточенная игра, в то же время не очень много функций нового поколения.
- Нет смены дня/ночи.
- Модели персонажей в D4 намного сложнее и имеют гораздо более высокое качество материала, чем D3.
- Игровой мир также намного сложнее, с гораздо большим количеством карт нормалей и более высокой точностью.
- Освещение D3 было полностью испечено, освещение D4 намного лучше, а заклинания также проецируют свет/тени.
- PS5 | SX: внутреннее разрешение 1260p с использованием FSR 2 для преобразования в 4K. Очень чистое окончательное решение.
- Реконструкция пятен - это вызов.
- Series S: 864p преобразовано в 1440p. Выглядит мягче, чем SX | PS5, но сам по себе выглядит неплохо.
- PS5 | SX — это визуальные совпадения, в то время как Series S может иметь более низкие карты теней, AO и некоторые активы, но это очень сложно заметить из-за игровой камеры
- Все консоли нацелены на 60 кадров в секунду.
- SX | SS могут иметь разовые падения частоты кадров, но практически все время остаются на уровне 60 FPS.
- У PS5 немного чаще выпадает один кадр, но опять же почти все время 60 FPS.
- Кат-сцены игр в реальном времени работают со скоростью 30 кадров в секунду на всех консолях.
- PS4: Целевые 30 кадров в секунду вместо 60 с серьезными падениями кадров.
- Качество окружающей среды, качество текстур и теней ухудшается
- Внутреннее разрешение 720p с реконструкцией до 1080p.