Diablo 4 06.06.2023
7.7 749 оценок

Для Diablo 4 вышло обновление 1.0.4

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Procy_on
Новости

Blizzard выпустила обновление 1.0.4 для Diablo 4, и в этом патче игроки смогут с большей вероятностью получить уникальные предметы из сундуков Адского прилива. Вот полные примечания к патчу:

Исправления неполадок

Игровой процесс

  • Исправлена неполадка, в результате которой множитель урона для «Усиленной морозной сферы» не применялся корректным образом.
  • Исправлена неполадка, в результате которой враги со свойством «Вихрь» наносили урон персонажам, на которых был наложен эффект невосприимчивости.
  • Исправлена неполадка, в результате которой эликсир мастерства снижал затраты ресурсов на 10%, а не на 20%, как указано.
  • Исправлена неполадка, в результате которой бонус от символа совершенствования «Усмирение» увеличивал урон, наносимый не только с уязвимым целям.
  • Исправлена неполадка, в результате которой поддержание умения варвара «Вихрь» ненадолго прерывалось, если одновременно с ним игрок применял умение со временем восстановления.
  • Исправлена неполадка, в результате которой у аспекта варвара «Сотрясающий землю» переставал действовать бонус, позволяющий гарантированно наносить подавляющий урон, если игрок получал другой положительный эффект.
  • Исправлена неполадка, в результате которой герой-разбойник застывал на месте, если игрок применял умение «Шаг сквозь тень» слишком далеко от цели.
  • Исправлена неполадка, в результате которой игрок не мог поворачивать героя во время поддержания умений, если брал в правую руку одноручное оружие, а в левую — ничего.
  • Исправлена неполадка, в результате которой проклятые свитки на Полях Ненависти восстанавливались быстрее, чем указано (корректное время восстановления — 5 минут).
  • Исправлена неполадка, в результате которой эффективность аспектов с фиксированным уроном, перенесенных с помощью кодекса силы, зависела от уровня игрока, а не уровня силы предмета.
  • Исправлена неполадка, в результате которой маги тени (прислужники некромантов) не наносили больше урона от темной магии целям под действием главного пассивного эффекта «Чумы тьмы».
  • Исправлена неполадка, в результате которой эффекты спасения от гибели не срабатывали, если герой погибал во время езды верхом.

Задания и подземелья

  • Исправлена неполадка, в результате которой во время задания «Слепое око» было невозможно преодолеть разломы между платформами и пройти дальше.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в ходе задания «Шепот из прошлого» босс Судия Матери появлялся до того, как игрок вступал в бой.
  • Исправлено несколько неполадок, в результате которых задания невозможно было выполнить, если на определенных этапах игрок телепортировался в город.
  • Исправлены другие неполадки, в результате которых нельзя было выполнить определенные задания.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в подземелье «Забытые глубины» не хватало одного из пленников, которых нужно освобождать.
  • Исправлена неполадка, в результате которой у игрока пропадал флакон ртути после телепортации в Веджинхани в ходе задания «Ведьма Пустошей», хотя при его прохождении разрешается посещать эту зону.
  • Исправлена неполадка, в результате которой подземелья «Убежище сектантов», «Воющий лабиринт» и «Покой Лубан» нельзя было пройти до конца, если не убить появившегося Мясника.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в кошмарных подземельях со свойством «Импульс смерти» взрыв после убийства алчных гоблинов наносил значительно больше урона, чем было задумано.
  • Исправлена неполадка, в результате которой задание «Мираж» нельзя было завершить должным образом.

Интерфейс

  • Исправлена неполадка, в результате которой QR-код для прикрепления учетной записи на консоли было сложно отсканировать из-за некорректных размеров.
  • Исправлена неполадка, в результате которой неправильно отображалась цена запечатления легендарных аспектов.
  • Исправлена неполадка, в результате которой игроки на консолях не могли переключать вкладки в магазине после нажатия кнопки «Приобрести платину».
  • Исправлена неполадка, в результате которой вкладка улучшения символов не закрывалась, если отойти от пробужденного камня символов.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в описании умений, открытых после получения предметов, не было кнопки «Назначить умение».
  • Исправлена неполадка, в результате которой при продаже части предметов во время игры на контроллере отображалось их полное количество.
  • Исправлена неполадка, в результате которой игрокам предлагалось забрать уже полученный сундук с еженедельной наградой за убийство босса вне подземелья, если действовало тайное поручение по убийству этого босса.

Прочее

  • Исправлена неполадка, в результате которой с Арло (NPC) нельзя было взаимодействовать.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в декоративном комплекте убийцы, который можно получить на Полях Ненависти, не хватало шлемов для друида, некроманта и разбойника.
  • Исправлена неполадка, в результате которой цена декоративного крепкого седла из ассортимента смотрителя стойл увеличивалась вместе с уровнем игрока.
  • Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли заманить босса Бушующее поганище в зону Алзууда на Полях Ненависти. В особой точке этой зоны боссу можно было безнаказанно наносить урон.
  • Исправлена неполадка, в результате которой декоративные предметы для транспорта отображались некорректно, если применить их во время езды верхом.
  • Исправлена неполадка, в результате которой во время игры на одном экране камера перемещалась от точки смерти обратно к точке воскрешения, а не сразу к игрокам.
  • Исправлена неполадка, в результате которой игрок и NPC исчезали во время диалога, если на игрока действовал эффект святилища-проводника. (Это все демоны напакостили!)
  • Исправлен ряд недочетов локализации.
  • Внесен ряд улучшений интерфейса и особых возможностей.
  • Реализованы усовершенствования стабильности, производительности и графики на всех платформах.

Изменения игрового процесса

  • В сундуках Адского натиска теперь попадаются уникальные предметы.
  • У боссов Венард, Брола и Сайраха уменьшен запас здоровья и наносимый ими урон.
  • Лимит ремесленных материалов увеличен с 9999 до 99999.
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Augustus Pablo

там с натиска вчера люди шако натягали, редит гудит весь уже, а мы спали....

2
ne4eHer

6400 уберуникалок. И что им теперь делать? Отнимать неправильно. убирать с хеллтайд сундука тоже xD.

1
Augustus Pablo ne4eHer

да уже будет не справедливо, или оставляют или убирают, 1ый вариант без болезненный, 2ой будет жетский развал

2
iKlim Augustus Pablo

Они уже отключили дроп уникалок, пока не пофиксят шансы выпадения. Лавочка закрылась.

1
termiks05

Что делали??

0
Scorpion_GamePlay

Такие красивые картинки... жаль не про игру

-6
XDDRUS

В каком смысле? Это скрин из игры

1