Для Diablo 4 вышло обновление 1.0.4

Blizzard выпустила обновление 1.0.4 для Diablo 4, и в этом патче игроки смогут с большей вероятностью получить уникальные предметы из сундуков Адского прилива. Вот полные примечания к патчу:
Исправления неполадок
Игровой процесс
- Исправлена неполадка, в результате которой множитель урона для «Усиленной морозной сферы» не применялся корректным образом.
- Исправлена неполадка, в результате которой враги со свойством «Вихрь» наносили урон персонажам, на которых был наложен эффект невосприимчивости.
- Исправлена неполадка, в результате которой эликсир мастерства снижал затраты ресурсов на 10%, а не на 20%, как указано.
- Исправлена неполадка, в результате которой бонус от символа совершенствования «Усмирение» увеличивал урон, наносимый не только с уязвимым целям.
- Исправлена неполадка, в результате которой поддержание умения варвара «Вихрь» ненадолго прерывалось, если одновременно с ним игрок применял умение со временем восстановления.
- Исправлена неполадка, в результате которой у аспекта варвара «Сотрясающий землю» переставал действовать бонус, позволяющий гарантированно наносить подавляющий урон, если игрок получал другой положительный эффект.
- Исправлена неполадка, в результате которой герой-разбойник застывал на месте, если игрок применял умение «Шаг сквозь тень» слишком далеко от цели.
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок не мог поворачивать героя во время поддержания умений, если брал в правую руку одноручное оружие, а в левую — ничего.
- Исправлена неполадка, в результате которой проклятые свитки на Полях Ненависти восстанавливались быстрее, чем указано (корректное время восстановления — 5 минут).
- Исправлена неполадка, в результате которой эффективность аспектов с фиксированным уроном, перенесенных с помощью кодекса силы, зависела от уровня игрока, а не уровня силы предмета.
- Исправлена неполадка, в результате которой маги тени (прислужники некромантов) не наносили больше урона от темной магии целям под действием главного пассивного эффекта «Чумы тьмы».
- Исправлена неполадка, в результате которой эффекты спасения от гибели не срабатывали, если герой погибал во время езды верхом.
Задания и подземелья
- Исправлена неполадка, в результате которой во время задания «Слепое око» было невозможно преодолеть разломы между платформами и пройти дальше.
- Исправлена неполадка, в результате которой в ходе задания «Шепот из прошлого» босс Судия Матери появлялся до того, как игрок вступал в бой.
- Исправлено несколько неполадок, в результате которых задания невозможно было выполнить, если на определенных этапах игрок телепортировался в город.
- Исправлены другие неполадки, в результате которых нельзя было выполнить определенные задания.
- Исправлена неполадка, в результате которой в подземелье «Забытые глубины» не хватало одного из пленников, которых нужно освобождать.
- Исправлена неполадка, в результате которой у игрока пропадал флакон ртути после телепортации в Веджинхани в ходе задания «Ведьма Пустошей», хотя при его прохождении разрешается посещать эту зону.
- Исправлена неполадка, в результате которой подземелья «Убежище сектантов», «Воющий лабиринт» и «Покой Лубан» нельзя было пройти до конца, если не убить появившегося Мясника.
- Исправлена неполадка, в результате которой в кошмарных подземельях со свойством «Импульс смерти» взрыв после убийства алчных гоблинов наносил значительно больше урона, чем было задумано.
- Исправлена неполадка, в результате которой задание «Мираж» нельзя было завершить должным образом.
Интерфейс
- Исправлена неполадка, в результате которой QR-код для прикрепления учетной записи на консоли было сложно отсканировать из-за некорректных размеров.
- Исправлена неполадка, в результате которой неправильно отображалась цена запечатления легендарных аспектов.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки на консолях не могли переключать вкладки в магазине после нажатия кнопки «Приобрести платину».
- Исправлена неполадка, в результате которой вкладка улучшения символов не закрывалась, если отойти от пробужденного камня символов.
- Исправлена неполадка, в результате которой в описании умений, открытых после получения предметов, не было кнопки «Назначить умение».
- Исправлена неполадка, в результате которой при продаже части предметов во время игры на контроллере отображалось их полное количество.
- Исправлена неполадка, в результате которой игрокам предлагалось забрать уже полученный сундук с еженедельной наградой за убийство босса вне подземелья, если действовало тайное поручение по убийству этого босса.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой с Арло (NPC) нельзя было взаимодействовать.
- Исправлена неполадка, в результате которой в декоративном комплекте убийцы, который можно получить на Полях Ненависти, не хватало шлемов для друида, некроманта и разбойника.
- Исправлена неполадка, в результате которой цена декоративного крепкого седла из ассортимента смотрителя стойл увеличивалась вместе с уровнем игрока.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли заманить босса Бушующее поганище в зону Алзууда на Полях Ненависти. В особой точке этой зоны боссу можно было безнаказанно наносить урон.
- Исправлена неполадка, в результате которой декоративные предметы для транспорта отображались некорректно, если применить их во время езды верхом.
- Исправлена неполадка, в результате которой во время игры на одном экране камера перемещалась от точки смерти обратно к точке воскрешения, а не сразу к игрокам.
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок и NPC исчезали во время диалога, если на игрока действовал эффект святилища-проводника. (Это все демоны напакостили!)
- Исправлен ряд недочетов локализации.
- Внесен ряд улучшений интерфейса и особых возможностей.
- Реализованы усовершенствования стабильности, производительности и графики на всех платформах.
Изменения игрового процесса
- В сундуках Адского натиска теперь попадаются уникальные предметы.
- У боссов Венард, Брола и Сайраха уменьшен запас здоровья и наносимый ими урон.
- Лимит ремесленных материалов увеличен с 9999 до 99999.
там с натиска вчера люди шако натягали, редит гудит весь уже, а мы спали....
6400 уберуникалок. И что им теперь делать? Отнимать неправильно. убирать с хеллтайд сундука тоже xD.
да уже будет не справедливо, или оставляют или убирают, 1ый вариант без болезненный, 2ой будет жетский развал
Они уже отключили дроп уникалок, пока не пофиксят шансы выпадения. Лавочка закрылась.
Что делали??
Такие красивые картинки... жаль не про игру
В каком смысле? Это скрин из игры