Разработчики Diablo 4 поделились большим количеством подробностей о втором сезоне

Разработчики Diablo 4 опубликовали на официальном сайте обширную статью, в которой в деталях рассказали о изменениях и новшествах "Сезона крови". Подробности в материале ниже.

Рвите врагов на куски в сезоне крови

Кровавые охотники темного владыки вышли из тени и нападают на смертных, не подозревающих о новой угрозе. Кровопийцам все сложнее утолять свой голод — скоро сезон крови окрасит весь Санктуарий в багровые тона!



Второй сезон Diablo IV начнется 17 октября в 20:00 МСК. Отбросьте страх и вступите в бой с клыкастой нечистью. Новый сезонный поход, цепочка заданий, специальное событие, битвы с кровожадными смертоносными врагами, боевой пропуск и многое другое — ни один монстр не избежит вашего гнева. Финальный этап Diablo IV стал еще насыщеннее: в Санктуарии появятся новые супербоссы. Победить этих неукротимых чудовищ сложно, однако они — единственный источник нескольких уникальных и декоративных предметов. В этой статье мы расскажем о сезоне крови во всех жутких подробностях — читайте дальше, чтобы ничего не упустить.



Начиная с сезона крови, у игроков будет возможность пропустить кампанию в сезонном игровом мире после задания «Недостающие звенья» в прологе. Это позволит вам сразу приступить к контенту нового сезона. А еще 17 октября выходит обновление 1.2.0!

Отразите кровавую волну вместе с Эрис в новом задании

Они начинали с малого — небольшие деревушки, слабая добыча. Свалив жертву одним ударом, они тут же вгрызались ей в горло. Никому не пожелаешь такой смерти. Но чем дальше гнала их жажда, тем больше они забывали об осторожности. Слухи о подозрительных нападениях множились, и наконец о вампирах услышали вы.



Один из городков пострадал от кровопийц особенно сильно. Местный глава судья Орен в отчаянии просит вас выяснить, кто виноват в очередной недавней бойне. Выслеживайте вампиров по катакомбам Санктуария в новой сюжетной цепочке, привлеките на свою сторону бывалую охотницу на вампиров Эрис и распутайте паутину заговоров темного владыки.

Эти враги Санктуария — не просто демоны, с которыми вы привыкли сражаться. Для борьбы с ними вам придется овладеть умениями вампиров с помощью особой контрактной брони. Используйте новообретенную силу против детей ночи, беспощадно отправляя их на вечный покой. И быть может, чувство страха хоть ненадолго покинет жителей Санктуария.



Эта цепочка заданий начинается в Кед Барду. Поговорите с Ореном, чтобы взять у него задание «Кровавые деньги».

Вытягивайте кровь врагов с помощью вампирских умений

Чтобы вонзить кол в сердце темного владыки и сорвать его планы, вам придется овладеть его же дикой силой. Лишь запретное знание может спасти Санктуарий. Но за это вам придется расплатиться кровью — кровью силы. Ее можно собирать с поверженных врагов и расходовать во вкладке вампирских умений в меню персонажа, чтобы открыть или усилить случайное умение. Другой способ открыть вампирские умения — пройти сезонную цепочку заданий и поучаствовать в событии «Кровавая жатва». О последнем мы поговорим чуть ниже.

Если вампирское умение уже разблокировано, кровь силы поможет его развить. Умения можно улучшать максимум до 3-го уровня, и вы можете выбрать не больше 5 умений единовременно. Наведя указатель мыши на вампирское умение, вы заметите от 1 до 3 символов и чисел. Символы обозначают контракты, а число — это стоимость умения. Здесь мы переходим к контрактной броне.

Заключите контракт с темной силой

Всего бывает три вида контрактов. На картинке сверху они изображены слева направо: контракт свирепости, богов и вечности. Во время сезона крови в первую очередь ищите контрактные нагрудники, поножи, перчатки, сапоги и шлемы, потому что без них нельзя активировать вампирские умения. Открыв умения и собрав контрактную броню, проверьте, сколько контрактов дает используемое снаряжение. Оно должно соответствовать стоимости умения.



Возьмем для примера легендарные перчатки на снимке экрана. Они дают 1 контракт свирепости, 1 контракт богов и 1 контракт вечности. Если для активации вампирского умения требуется 1 контракт свирепости, перчатки закрывают это требование, и у вас еще остаются контракты богов и вечности для других умений. Если вы возьмете второе вампирское умение, для которого нужны 1 контракт богов и 1 контракт вечности, других предметов все равно не понадобится.

Настраивайте контрактную броню

Что делать, если у вас в коллекции не оказалось брони с нужными контрактами? Слуги темного владыки изобрели для таких ситуаций два предмета: отдельные контракты и очищающую кислоту.



Отдельные контракты можно добавить к любому выбранному предмету (но не больше определенного количества). Очищающая кислота убирает контракт с предметов.



Эти реагенты надо или вырывать из когтей кровавых охотников, или добывать в событии «Кровавая жатва», сезонном походе, роскошных гробах и новой цепочке заданий. Пользуйтесь ими с умом, чтобы ваша броня обеспечивала достаточно контрактов для ваших любимых вампирских умений.

Влейте новую кровь в привычный ход игры

Познакомившись с вампирскими умениями и контрактной броней, давайте посмотрим на все 22 вампирских умения из сезона крови. Любой класс может выбрать любой набор умений и превратиться в настоящую грозу вампиров. Что предпочтете вы — накопить как можно больше разных умений или развивать лишь некоторые из них?



Новое свойство «Проклятие вампиров» еще больше усилит чудовищную мощь этих способностей. Обратите на него внимание, пока будете читать описания умений.



Проклятие вампиров: убив противника, на которого действует ваше «Проклятие вампиров», вы сохраняете его душу. Умения категории «Защита», «Макабр» или «Ловкость» высвобождают души, которые атакуют ближайших противников. Вы можете накопить до 8 душ.



Описания ниже соответствуют вампирским умениям 3-го (максимального) уровня.



Малые вампирские умения (требуется 1-3 контракта):

Предвкушение (1 контракт богов): ваши мощные умения восстанавливаются на 20% быстрее. Ваши мощные умения наносят на 12% больше урона за каждого ближайшего противника под действием ваших эффектов периодического урона.

Клыки культа (2 контракта богов): ваши умения категории «Колдовство», а также атаки питомцев, прислужников и фамилиара-нетопыря наносят на 52% больше урона противникам под действием эффектов контроля. Удачный удар: ваши умения категории «Колдовство», а также атаки питомцев, прислужников и фамилиара-нетопыря с вероятностью до 30% применяют к целям «Проклятие вампиров».

Доминирование (1 контракт свирепости): вы наносите на 24% больше урона оглушенным, обездвиженным и замороженным целям, а также целям под действием страха. Если цель также ранена и не является особым противником, она погибает мгновенно.

Пища для культа (1 контракт вечности): удачный удар: умения категории «Колдовство», а также атаки питомцев, прислужников и фамилиара-нетопыря с вероятностью до 60% восполняют вам 10 ед. основного ресурса и увеличивают урон на 10% на 4 сек.

Суматоха (3 контракта богов): каждое 5-е применение базовых умений сокращает время восстановления одного из активных умений на 2 сек.

Гемомантия (3 контракта вечности): ваши атаки наносят ближайшим противникам физический урон в объеме 80% вашего максимального запаса здоровья. Эффект срабатывает не чаще раза в 4 сек. Вы восполняете 1% максимального запаса здоровья за каждого пораженного противника.

Заражение (1 контракт свирепости): нанося прямой урон, вы заражаете противников оспой. По накоплении 8 эффектов заражение снимается, и цель получает 70% урона от яда.

Зазубренные шипы (1 контракт свирепости, 1 богов): шипы с вероятностью 10% наносят на 300% больше урона и заставляют цели коченеть, уменьшая их подвижность на 8%.

Охота на слабых (2 контракта свирепости): вы наносите на 16% больше урона уязвимым противникам. Противники уязвимы, пока на них действует «Проклятие вампиров» от других ваших вампирских умений.

Бастион (1 контракт богов, 1 вечности): когда вы стоите неподвижно в течение 3 сек., вы получаете барьер с прочностью 40% вашего максимального запаса здоровья на 6 сек. Эффект срабатывает не чаще раза в 20 сек.

Прожорливость (3 контракта свирепости): удачный удар: вы с вероятностью до 20% повышаете свою скорость атаки на величину, равную 40% общей скорости передвижения, на 6 сек.

Устойчивость (2 контракта вечности): вы получаете на 1% меньше урона за каждые 2% недостающего здоровья.

Браслет крови (1 контракт богов, 1 вечности): убив противника, вы получаете укрепление в объеме 6% базового запаса здоровья. Пока объем укрепления превышает половину вашего максимального запаса здоровья, вероятность критического удара повышается на 8%.

Устрашение (1 контракт свирепости, 1 богов, 1 вечности): получив урон от атаки, вы с вероятностью 14% повергаете противников в страх и замедляете их на 80% на 2 сек. Вы гарантированно наносите критические удары по противникам, на которых действует эффект страха.

Несмертие (1 контракт вечности): умения восполняют вам 3% максимального запаса здоровья. Эффективность лечения удваивается, когда ваш уровень здоровья ниже 50%.

Великие вампирские умения (требуется 6 контрактов):

Проклятое касание (6 контрактов богов): удачный удар: вы с вероятностью до 44% применяете к целям «Проклятие вампиров». Раз в секунду противники под действием проклятия с вероятностью 15% заражают им ближайшие цели. Проклятые души наносят на 200% больше урона.

Кровавый дождь (3 контракта богов, 3 вечности): при поддержании умений под вами образуется область крови. Когда вы находитесь в области крови, поддерживаемые умения наносят на 40% больше урона, а получаемый вами урон уменьшается на 30%. Область крови образуется не чаще раза в 8 сек.

Кровавый нарыв (6 контрактов вечности): когда ваши основные умения подавляют противника, вы создаете нестабильные капли крови в количестве 3 шт. Когда вы подбираете нестабильную каплю крови, она взрывается, нанося 60% физического урона целям вокруг вас. Раз в 20 сек. ваше следующее умение гарантированно наносит подавляющий урон.

Призыв фамилиара (3 контракта свирепости, 3 богов): когда вы применяете умение категории «Искусность», «Мастер оружия», «Макабр», «Гнев» или «Насыщение», вы призываете нетопыря, атакующего ближайших противников и наносящего 80% физического урона. Нетопырь с вероятностью 30% оглушает цели.

Струящиеся жилы (2 контракта свирепости, 2 богов, 2 вечности): вы наносите на 60% больше периодического урона движущимся целям или противникам под действием «Проклятия вампиров».

Метаморфоза (2 контракта свирепости, 2 богов, 2 вечности): при ускользании вы превращаетесь в стаю нетопырей и получаете неудержимость на 4 сек. Вы наносите противникам на своем пути 160% физического урона и накладываете на них «Проклятие вампиров».

Восход луны (6 контрактов свирепости): когда базовое умение поражает противника, ваша скорость атаки повышается на 4% на 10 сек. Суммируется до 5 раз. Накопив максимальное количество эффектов, вы впадаете в кровавую ярость вампира, повышающую урон от базовых умений на 160% и скорость передвижения на 15% на 10 сек.

Заслужите славу охотника в сезонном событии «Кровавая жатва»

Сезонное событие «Кровавая жатва» — верный способ накопить кровь силы и добыть контрактную броню. Повинуясь приказу темного владыки, коварные кровавые охотники повели армии вампиров на завоевание Сухих степей, Хавезара и Скосглена. Захваченные земли они погружают в хаос, а их жителей угоняют в рабство.



Повышайте репутацию, расправляясь с врагами в поручениях, прорывая кровавые волдыри, выполняя события в открытом мире, срывая ритуалы вампиров и освобождая пленников. Каждый уровень репутации дает такие полезные награды, как материалы, предметы и реагенты для контрактов.

Путешествуя по зонам «Кровавой жатвы», вы будете иногда находить кровавые приманки, привлекающие кровавых охотников. А ключами охотника можно отпирать оковы пленников или сундуки охотников, чтобы добывать контрактную броню, реагенты для контрактов и кровь силы.

Разгромите армию темного владыки в новых событиях

В открытом мире и в подземельях также будут проходить события, позволяющие сойтись в бою с кровавыми охотниками и слугами вампиров. В некоторых подземельях Санктуария армия темного владыки обосновалась уже очень давно — спуститесь в глубины и раскройте их зловещие тайны.

Победите грозных финальных боссов

Свежие подкрепления из самых далеких и мрачных уголков Преисподней надвигаются на Санктуарий, вновь предвещая смерти невинных и беспощадные разрушения. Мало у кого хватит духу выйти против новых финальных супербоссов, но отчаянные смельчаки могут надеяться на самые эксклюзивные уникальные и декоративные трофеи. За победу над каждым из этих боссов можно получить несколько уникальных предметов, причем часть из них нельзя получить иным образом. То же касается и декоративных наград.



Попытать счастья в битве с этими порождениями тьмы можно как в вечном, так и в сезонном игровом мире не ниже 3-го уровня. А на 4-м уровне мира откроются еще более опасные боссы — эти враги готовы сражаться только на своих условиях.

Ниже приведен список боссов и условий для боя с ними.



Грегуар Святой Громовержец (3-й и 4-й уровень мира): соберите нужное количество живой стали из истерзанных даров во время Адского натиска. За победу над Грегуаром можно получить не только уникальные предметы, но и декоративную броню для транспорта «Ловец демонов».

Эхо Варшана (3-й и 4-й уровень мира): побеждайте жутких должников во время «Шепота мертвецов» и собирайте фрагменты тела Варшана. Награды Шепчущего древа, которые можно получить за мрачные дары, гарантированно дают одну часть тела Варшана. Собрав все части (в том числе чумное сердце, если вы на 4-м уровне мира), вы можете призвать Варшана. За победу над ним можно получить не только уникальные предметы, но и трофей «Прижигающий плоть стержень».

Чудовище во льду (4-й уровень мира): собирайте эссенцию ужаса во время прохождения кошмарных подземелий не ниже 30-го уровня. Накопив нужное количество, посетите оккультиста и изготовьте печать кошмара «Ледяной разлом». Бой с чудовищем во льду можно начать после ее активации. За победу над ним можно получить не только уникальные предметы, но и трофеи для транспорта «Фонарь-череп» и «Жуткий скакун».

Темный владыка (4-й уровень мира): победите босса вне подземелья на 4-м уровне мира или пройдите событие легиона. За них вы получите отборную кровь. Накопив нужное количество, вы сможете призвать темного владыку. За победу над ним можно получить не только уникальные предметы, но и декоративный шлем «Диадема древних».

Эхо Дюриэля (4-й уровень мира): победите Грегуара Святого Громовержца и Варшана на 4-м уровне мира, чтобы собрать покрытые слизью яйца и осколки агонии. Набрав нужное количество, вы сможете призвать Дюриэля Владыку Боли! Это единственный босс в обновлении, за победу над которым можно получить суперуникальные предметы. Также за победу над ним можно получить тлеющего скакуна по имени Сера.

Не забывайте: все условия надо выполнять перед каждым боем с каждым боссом, поэтому не выбрасывайте лишние реагенты для призыва.



Комментарий разработчиков:

Многие игроки жаловались, что контент финального этапа игры достаточно однообразен, а возможностей добывать уникальные и суперуникальные предметы слишком мало. Мы добавили эти динамичные увлекательные схватки для самых продвинутых игроков, чтобы они могли испытать себя и заодно попробовать добыть ценные предметы.

Повелители демонов любят мучить своих жертв и с радостью понаблюдают за вашей медленной гибелью — не давайте им такого удовольствия!

Новые награды сезонного похода и боевого пропуска

Выслеживая прихвостней лорда Зира вместе с Эрис и раскрывая тайны крови, вы будете получать награды сезонного похода и боевого пропуска.



Сезонный поход состоит из глав, включающих разные задачи. Проходя главы, вы будете получать награды, достойные защитников Санктуария — например, новые легендарные аспекты, транспорт «Салмагунди», броню для транспорта «Ремни и шипы» и 3 свитка амнезии, позволяющие бесплатно сбросить очки древа умений и панели совершенствования. Поход позволяет заработать одобрение — ресурс, необходимый для повышения уровня боевого пропуска. Он также начисляется в процессе игры.

Кроваво-красный — хит сезона

Боевой пропуск сезона крови начнет действовать в 20:00 МСК 17 октября. Он включает 90 уровней наград: 27 уровней на бесплатной ленте и 63 уровня на премиальной ленте.



С премиальным боевым пропуском вы получите не только награды бесплатной ленты, но и пробужденные комплекты доспехов, транспорт, броню для транспорта, платину и многое другое! К примеру, на 1-м уровне открывается транспорт «Изголодавшийся породистый скакун», а на следующих уровнях — декоративные предметы из комплекта пробужденной костной брони. А если вы решите взять ускоренный сезонный боевой пропуск и окунуться в кровавое безумие с головой, то сразу получите 20 уровней наград и эмоцию «Отдых вампира».



Тлеющий пепел с бесплатной ленты наград можно потратить на благословения сезона, которые дают полезные бонусы и помогают выстоять против армии демонов. Всего есть пять благословений, причем три из них появятся в игре впервые:

Урна крови: позволяет быстрее повышать уровень похвалы охотников в ходе Кровавой жатвы.

Урна Адского натиска: повышает вероятность найти еще один предмет снаряжения в сундуках Адского натиска. Этот предмет будет не ниже легендарного уровня качества.

Урна стремительной езды: сокращает время восстановления транспорта после ускорения.

Бонусы от благословений сезона действуют только до конца сезона крови.

Одежды из легенд в лавке Теджал

В магазине начинается невиданная жара! Новые наборы снаряжения, доспехов, аксессуаров, транспорта и брони для транспорта позволят вам уничтожать монстров стильно. С 17 октября вам стоит чаще наведываться к Теджал и просматривать ее товары. Ассортимент будет обновляться в течение всего сезона крови. Одна из редчайших находок — престижное снаряжение варвара «Воитель Преисподней», куда входят декоративная броня, 2 декоративных вида оружия и раскраска для всех персонажей-варваров.

Сезоны и предметы в тайнике

Сезон чумы подходит к концу, и вы можете забрать с собой все снаряжение, которое с таким трудом добывали.



После завершения сезона все сезонные персонажи будут перенесены в вечный игровой мир. Предметы из сезона чумы в вашем тайнике попадут в новую вкладку тайника, откуда предметы можно только извлекать. Они останутся там в течение всего сезона крови, чтобы вы успели решить, что забрать с собой. Но когда сезон крови завершится, все предметы из этой вкладки пропадут.

Декоративный комплект «Крылатая тьма»

Один из даров Преисподней скоро вновь материализуется в нашем мире. Если вы приобрели любое цифровое издание Diablo IV до 17 октября,декоративный комплект «Крылатый мрак» для Diablo Immortal можно будет забрать до 31 марта 2024 г. Для этого нужно войти в Diablo Immortal и открыть уведомление, пришедшее в игровой почте.

Захватывающий сезон с NVIDIA DLSS 3

Прочитав наш обзор, вам наверняка уже не терпится открыть охоту на охотников в сезоне крови. Но готов ли к этому ваш компьютер? С NVIDIA DLSS 3 кровавая бойня развернется на экране со всей пугающей красотой.

Удачной охоты на легионы демонов в сезоне крови! Команда Diablo IV.