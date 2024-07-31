Сезон инфернальных орд в Diablo 4 начнется 6 августа

Сегодня Blizzard представила Сезон инфернальных орд в Diablo 4, пятый сезон для экшен-RPG, запуск которого запланирован на 6 августа.

Инфернальные орды — это волновая функция, в которую можно играть в одиночку или с друзьями. Между волнами игроки могут выбирать инфернальные подношения (благо или проклятие для улучшения прохождения), чтобы увеличить силу врага и финальные награды.

Новая функция инфернальных орд будет доступна в обоих мирах, где она будет переплетена с сезонной линией заданий в сезонном мире и доступна после короткой новой линии заданий в вечном мире на 3-м уровне мира.

В конце каждого прохождения инфернальных орд игроки встретятся с Кровожадным советом. Всего в Кровожадном совете 5 членов, и 3 разных члена будут выбраны случайным образом, чтобы сражаться с вами.

Новые подземелья будут доступны в сезонном мире, чтобы дать игрокам представление о том, чего ожидать. Эти подземелья будут вознаграждать игроков огненным эфиром, который можно потратить на сундуки в конце подземелья.

Более 50 новых уникальных и легендарных предметов появятся вместе с сезоном и останутся доступными в Diablo 4 даже после его окончания. Заработайте эти предметы, убивая врагов по всему Санктуарию и в инфернальных ордах.

Зарабатывайте сезонный прогресс, собирая тайники, выпадающие при убийстве могущественных слуг Ада. После того, как вы разблокируете сезонный прогресс, функция инфернальных орд станет одним из лучших способов повысить свою репутацию и заработать тайники в течение сезона.

Зарабатывайте еще больше наград, продвигаясь по сезонному путешествию и завершая новый Battle Pass, который включает 28 бесплатных уровней и 62 премиум-уровня.

Публичный тестовый мир для ПК позволил Blizzard собрать много полезных отзывов, что привело к изменениям в сезоне, которая выйдет на следующей неделе.

1 августа в 21:00 МСК Blizzard проведет прямую трансляцию, которая более подробно расскажет о сезоне инфернальных орд в Diablo 4.