"Тусклая имитация лучших ARPG": игроки раскритиковали Diablo 4 на Metacritic

Игроки раскритиковали Diablo 4 на Metacritic. За последние 24 часа оценка игры опустилась с 6.5 до 5.6. Сейчас у ARPG 118 негативных обзоров против 135 положительных.
Комментарии публикуются с сохранением орфографии и пунктуации пользователей.
«Для меня, как большого поклонника ARPG, Diablo 4 стала большим разочарованием. Во время бета-тестирования можно было увидеть, как Blizzard выбрала очень неудачное, но предсказуемое направление, противоположное отзывам игроков. [...] Игра выглядит великолепно, звучит великолепно, а игровой процесс отзывчивый и увлекательный. На этом положительные стороны заканчиваются. Несмотря на все разговоры о «плавном запуске», игра по-прежнему регулярно вылетает, и в бета-версии было обнаружено множество ошибок. Остальная часть игры — тусклая имитация лучших ARPG, а в целом D4 — просто беспорядок из того, что имело потенциал. Они могут исправить большую часть этого в будущих дополнениях и сезонах, но в таком случае вы платите 70 долларов за потенциальную возможность того, что в будущем, потратив больше денег, вы сможете решить проблемы. Это неприемлемо», — plasticc.
«Это вымогательство денег, пока Blizzard не будет продана Microsoft. Скучная и повторяющаяся игра, не стоящая своих 70 долларов. Мир пуст и создается впечатление, что его расширили толького для того, чтобы добавить маунтов. Разницы между 20 уровнем и 80-м не вижу», — Yazlek.
«Diablo IV настолько плоха, насколько никогда не была Diablo III. Никакого развития персонажа, навыки, которые вы выбрали на 2 уровне, вы используете до конца игры. Одноразовая сюжетная линия, вы не можете вернуться к боссам, которых однажды победили. Скучный эндгейм, прошел подземелья 10 раз и готово. Тоже самое и с исследованием земель, мало того, что они скучные и однообразные, те же мобы, так еще и эта лошадь глючит и у вас на пути какие-то баррикады. Система статистики — смех», — kruzd.
«Я был очень голоден до игры, поверьте мне. Но это разочаровывает, и мне придется остаться голодным, потому что это ужасная закуска. Diablo 4 — это то, чего действительно ждали многие годы. И поэтому сильнее бросается в глаза, что это просто смесь Diablo 3 (до того, как она была отполирована, сейчас это во многих отношениях хорошая ARPG) и Diablo Immortal», — hjikqfbiuqdbiqw.
«Очень разочаровывает. Нам сказали, что у нас будет больше контроля над билдами, но я чувствую, что у меня меньше выбора по сравнению с Diablo 3. Кроме того, графика в D3 была лучше, открытый мир не страдал, а бои были лучше и быстрее. D4 очень скучный во всех смыслах. Определенно не стоит своих денег», — night4.
«Скучно, первая ARPG, в которую я играл, где мне было откровенно скучно. Бой в лучшем случае средний, пользовательский интерфейс представляет собой гибрид мобильного и консольного, графика на самом деле не особенная. Я с нетерпением ждал Друида, но играть за него ужасно — медленный, неуклюжий и во всех отношениях хуже, чем друид из D2 и Last Epoch. Не говоря уже о том, что внешний вид выглядит ужасно. Как только фаза медового месяца закончится и все больше людей доберутся до несуществующего эндгейма, многие увидят в ней худшую игру Diablo и одну из худших ARPG за всю историю», — xvvolf.
«Невероятно ординарная. Масштабирование уровней ужасное. Как вы можете иметь эту функцию в ARPG? Blizzard продолжает принимать решения, которые прямо противоречат тому, что доставляет мне удовольствие как игроку. К сожалению, раньше у них было лучшее суждение и понимание своей базы игроков. Меня удивляет, как низко пала эта компания. Есть более приятные компании, которые заботятся и хотят заслужить вашу лояльность. Blizzard больше ничего не заботит, кроме как угодить своим акционерам. Горящий мусор», — Pimmitfox.
«Скучная игра, ужасная Diablo, одна из худших ARPG. Одни и те же навыки со старта игры, масштабирование мира делает охоту за предметами неинтересной, вы начинаете пропускать мобов, каждый уровень не делает вас сильнее. Подземелья ооочень скучные и повторяющиеся. Боссы — просто губка для урона. Постоянные загрузочные экраны. Скучные события. Полный ноль инноваций, все кажется незаконченным и уже сделано лучше в других играх: плохая детализация, мало слотов для предметов, мало умений, плохой пользовательский интерфейс консоли, плохой инвентарь, дискриминация одиночных игроков и МНОГОЕ, МНОГОЕ другое...», — andre_pl.
«Diablo IV продолжает разочаровывающую тенденцию AAA-игр, использующих микротранзакции для извлечения как можно большего количества денег. У Blizzard есть фетиш — зарывать свой жадный нос в кошельки игроков, высасывая ноздрями каждую банкноту до последней. Тройное погружение моего банковского счета в бесконечную жажду кошелька. Такой подход бросает тень на наследие франшизы, предавая фанатов и отдавая предпочтение прибыли, а не предоставлению полноценного и приятного игрового опыта. Печально видеть, как любимая франшиза поддается такой вопиющей жадности после катастрофы, которой была Diablo Immortal. В наши дни единственное, что легендарно в Diablo, — это жадность ее создателей», — Joppsta360.
Из крайности в крайность. Хотя я, для себя, игру примерно посередине между критиками и хейтерами и оценил - 7.5-8/10. Графика и детализация мне очень понравились, на 2k hdr Монике вообще шикарно выглядит. Звук и музыка весьма хороши. Все остальное приемлемо вполне, не шедевр, но играть можно. Ну и взял я ее за 4500 через Турцию, на турецкий акк, потому сильно по деньгам не встрял, правда пое**ться пришлось.
А как вы оцените Diablo IV если сравнивать с Path of Exile(если вы конечно играли в неё)?
Лучше 3 части, но гораздо хуже второй. Как то так.
Играл, poe мне совершенно не зашла. Часов 10 правда я всего наиграл.
Metacritic уже как Спортлото: "Иди, поплачь в Metacritic".
ай ай ай,нормальная игра,вернулась к 2й части,То кричали диабло 3 г.вно,верните 2ю часть,вернули 2ю г.вно,Верните 3ю)))не угодишь,Игра полностью стоит своих денег,есть 1-3 куплены,очень доволен))
Странно, я что то особо плохих отзывов о ней не слышал. Сам не играл ни в одну часть, но большинству знакомых нравится
Зато "культурное многообразие" в игре есть
Смешно, близзард обо всём говорили, что боевика будет не настолько быстрой, как в д3, скилы показывали на открытых бетах, не всё но посмотреть можно было, что эндгейм это фарм данжей, тоже говорили, не знаю что народ, всё мимо ушей постоянно пропускает. Но игра то начнётся с первым сезоном по сути, посмотрим на первую новую добавленную механику.)
Игра хорошая, но стоимость и способы покупок конечно не вызывают желания заниматься этим. У меня куплены на аккаунте почти все игры близзов, и я не собираюсь платить каким то левым типам что бы они мне на казахстан переводили акк, что бы купить игру в свою коллекцию. А покупать игру на левый акк даже при желании не собираюсь, это просто бред. Это как в стиме покупать игры на разные акки вместо того что бы коллекционировать все в одном месте.
Когда ты покупал эти игры это был совсем другой близзард, теперь это лишь название бывшей великой студии, которое прикрывает лгбтшную посредственную студейку.
Полностью согласен. Последняя хорошая игра близзов это StarCraft Lotv. Все что вышло после постная *****.
Вот она дерьмократия! И свобода слова! В действии.
Теперь ещё больше сомневаюсь в покупке игры(((. До этой новости уже собирался брать... Пожалуй подожду.
Игра начнётся с первым сезоном, т.ч посмотри стримы пока и решай уже ближе к сезону, мне игра нравится)
Да это редкое гомнище, я сразу говорил
Имхо, DIII лучше, в DIV никаких «ВАУ» моментов нет, про разрушаемость вообще забыли, объектов гораздо меньше.
поколение нытиков