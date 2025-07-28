Blizzard обвинили в использовании ИИ-изображений в Diablo Immortal

Промо кроссовера Diablo Immortal и Hearthstone вызвало подозрения пользователей

Activision Blizzard оказалась в центре скандала, связанного с подозрениями в использовании ИИ для создания картинки. Пользователи заметили множество странных деталей на промо-изображении для грядущего кроссовера Diablo Immortal и Hearthstone.

Внимательные пользователи Reddit указали на артефакты изображения: у одного из персонажей диадема буквально «врастает» в кожу, а у другого в ухе несколько слуховых отверстий. Эти и другие мелкие нестыковки — характерный признак работы ИИ.

Изображение, с указанием артефактов

«Похоже, денег с питомцев за 158 долларов не хватило, чтобы нанять настоящего художника», — Ipyreable

«Похоже, арт был сгенерирован нейросетью, а затем его лишь поверхностно доработал настоящий художник, у которого не было времени исправить все очевидные артефакты», — Ipyreable

«Я уже с таким сталкивался. Художники делают эскиз, а потом отдают его на доработку нейросети. Так было и с Apex Legends: художник клялся, что все делал сам, а потом на видео просто вырезал момент с покраской, лол», -Torak8988

Несмотря на то, что тред с критикой на Reddit набрал тысячи лайков, компания пока никак не отреагировала на обвинения и не убрала спорное изображение.

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