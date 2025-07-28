Blizzard обвинили в использовании ИИ-изображений в Diablo Immortal

Промо кроссовера Diablo Immortal и Hearthstone вызвало подозрения пользователей
Activision Blizzard оказалась в центре скандала, связанного с подозрениями в использовании ИИ для создания картинки. Пользователи заметили множество странных деталей на промо-изображении для грядущего кроссовера Diablo Immortal и Hearthstone.
Внимательные пользователи Reddit указали на артефакты изображения: у одного из персонажей диадема буквально «врастает» в кожу, а у другого в ухе несколько слуховых отверстий. Эти и другие мелкие нестыковки — характерный признак работы ИИ.
«Похоже, денег с питомцев за 158 долларов не хватило, чтобы нанять настоящего художника», — Ipyreable
«Похоже, арт был сгенерирован нейросетью, а затем его лишь поверхностно доработал настоящий художник, у которого не было времени исправить все очевидные артефакты», — Ipyreable
«Я уже с таким сталкивался. Художники делают эскиз, а потом отдают его на доработку нейросети. Так было и с Apex Legends: художник клялся, что все делал сам, а потом на видео просто вырезал момент с покраской, лол», -Torak8988
Несмотря на то, что тред с критикой на Reddit набрал тысячи лайков, компания пока никак не отреагировала на обвинения и не убрала спорное изображение.
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Они должны отчитываться о том, как сделали картинку или что? Вот запостят картинку, напишут 'сгенерировано ии' и всё, антииишники заткнуться?
нет. просто это дешмань. а дешмань в данном контексте выглядит как неуважение к игрокам. компания то не какая-то бедная инди-судия на 1,5 человека.
Ну не знаю, может мне просто пох на студию но, кажется, обыватель не будет рассматривать картинку в кропе. Халтура? Возможно. А если они скажут, что сгенерили картинку это уже будет фича?
не важно что они скажут если это ИИ-рендер фанаты и просто игроки оскорбятся в любом случае. если бы рисовал художник то все было бы как всегда а тут чувство что на них сэкономили. нуц типа какой-то взаимной отдачи нет. представь приходишь ты в любимый ресторан где всегда с удовольствием ел а тебе вместо большого цветного меню в софт-тач ламинации (бархатистая на ощупь) подают распечатку чб на снегурке в обычной глянцевой ламинации
Для меня вся Diablo Immortal выглядит как дешевый ИИ. Игра вышла на год раньше чем D4, но по дизайну выглядит так, будто ей уже 10 лет.
Вот только всем контентом занимается не Близзард, а китайцы. Близзы просто долю с айпи получают.
Люди еще что-то ждут от современной близзард ? серьезно !
не всё ли ранво? это ж близзард. скажите спасибо что хоть так сделали
Если тут халтура, то и в играх тоже.
судя по последним новостям так и есть.
Ууууу какой ужс, никто так не делает, только близы...
О нет, несколько кривых пикселей на промо картинке для мобильной игры, трагедия вселенского масштаба. Корпорация внезапно решила оптимизировать расходы на баннер для временного ивента, какой шок. Диванные криминалисты с реддита снова нашли повод для нытья на тысячи плюсов. Диадема врастает в кожу в мире демонов и скверны, абсолютно нелогично. Возможно нейросеть просто лучше художников понимает местный лор.