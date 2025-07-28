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Diablo Immortal 02.06.2022
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
3.9 375 оценок

Blizzard обвинили в использовании ИИ-изображений в Diablo Immortal

Solstice Solstice

Промо кроссовера Diablo Immortal и Hearthstone вызвало подозрения пользователей

Activision Blizzard оказалась в центре скандала, связанного с подозрениями в использовании ИИ для создания картинки. Пользователи заметили множество странных деталей на промо-изображении для грядущего кроссовера Diablo Immortal и Hearthstone.

Внимательные пользователи Reddit указали на артефакты изображения: у одного из персонажей диадема буквально «врастает» в кожу, а у другого в ухе несколько слуховых отверстий. Эти и другие мелкие нестыковки — характерный признак работы ИИ.

Изображение, с указанием артефактов
Изображение, с указанием артефактов
«Похоже, денег с питомцев за 158 долларов не хватило, чтобы нанять настоящего художника», — Ipyreable
«Похоже, арт был сгенерирован нейросетью, а затем его лишь поверхностно доработал настоящий художник, у которого не было времени исправить все очевидные артефакты», — Ipyreable
«Я уже с таким сталкивался. Художники делают эскиз, а потом отдают его на доработку нейросети. Так было и с Apex Legends: художник клялся, что все делал сам, а потом на видео просто вырезал момент с покраской, лол», -Torak8988

Несмотря на то, что тред с критикой на Reddit набрал тысячи лайков, компания пока никак не отреагировала на обвинения и не убрала спорное изображение.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Panikum

Они должны отчитываться о том, как сделали картинку или что? Вот запостят картинку, напишут 'сгенерировано ии' и всё, антииишники заткнуться?

7
нитгитлистер

нет. просто это дешмань. а дешмань в данном контексте выглядит как неуважение к игрокам. компания то не какая-то бедная инди-судия на 1,5 человека.

3
Panikum нитгитлистер

Ну не знаю, может мне просто пох на студию но, кажется, обыватель не будет рассматривать картинку в кропе. Халтура? Возможно. А если они скажут, что сгенерили картинку это уже будет фича?

4
нитгитлистер Panikum

не важно что они скажут если это ИИ-рендер фанаты и просто игроки оскорбятся в любом случае. если бы рисовал художник то все было бы как всегда а тут чувство что на них сэкономили. нуц типа какой-то взаимной отдачи нет. представь приходишь ты в любимый ресторан где всегда с удовольствием ел а тебе вместо большого цветного меню в софт-тач ламинации (бархатистая на ощупь) подают распечатку чб на снегурке в обычной глянцевой ламинации

JustA_NiceGuy

Для меня вся Diablo Immortal выглядит как дешевый ИИ. Игра вышла на год раньше чем D4, но по дизайну выглядит так, будто ей уже 10 лет.

2
Alex Row

Вот только всем контентом занимается не Близзард, а китайцы. Близзы просто долю с айпи получают.

2
fortuneismax

Люди еще что-то ждут от современной близзард ? серьезно !

2
нитгитлистер

не всё ли ранво? это ж близзард. скажите спасибо что хоть так сделали

1
ZAUSA

Если тут халтура, то и в играх тоже.

2
нитгитлистер ZAUSA

судя по последним новостям так и есть.

1
Nereteresis

Ууууу какой ужс, никто так не делает, только близы...

1
Gridon

О нет, несколько кривых пикселей на промо картинке для мобильной игры, трагедия вселенского масштаба. Корпорация внезапно решила оптимизировать расходы на баннер для временного ивента, какой шок. Диванные криминалисты с реддита снова нашли повод для нытья на тысячи плюсов. Диадема врастает в кожу в мире демонов и скверны, абсолютно нелогично. Возможно нейросеть просто лучше художников понимает местный лор.