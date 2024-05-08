Представлен новый класс Diablo Immortal - Буря

Разработчики Diablo Immortal опубликовали трейлер с демонстрацией нового класа, который появится в игре уже 23 мая – Буря.
Санктуарию угрожают все более могущественные враги, и из ледяных северных туманов выходят таинственные странники, чтобы отразить натиск надвигающихся сил тьмы.
Эти ловкие воители используют в бою два клинка и ярость штормов, сокрушая противников силой ветра и волн. Присоединитесь ли вы к ним? Или будете сражаться с ними плечом к плечу? Разработчики Diablo Immortal с гордостью представляют восьмой класс в игре: Буря.
Следите за сгущающимися на горизонте тучами: скоро мы опубликуем подробный обзор Бурь и информацию об их смертоносных способностях, а также новый рассказ старшего сценариста Райана Куинна. Желаем вам попутного ветра и тихого моря – Разработчики Diablo Immortal.