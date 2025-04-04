В симулятор фермы Dinkum можно поиграть бесплатно в Steam

В Steam стартовали бесплатные выходные для Dinkum – очаровательного симулятора фермы. До 7 апреля все желающие могут отправиться на дикий остров, вдохновлённый Австралией, и попробовать выжить среди кенгуру и крокодилов.

Игроков ждёт развитие собственного города, строительство домов, выращивание урожая с учётом сезонов и разведение экзотических животных. Можно пригласить друзей, вместе ловить рыбу, исследовать окрестности, устраивать гонки на эму или даже сразиться с хищниками.

Кроме того, остров полон насекомых, минералов и полезных ископаемых, которые можно продать или добавить в музейную коллекцию. Чем красивее ваш город, тем больше торговцев и новых жителей к вам переедут. Успейте попробовать игру бесплатно!