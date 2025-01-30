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The Directorate: Novitiate 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, От третьего лица
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Анонсирован экшен The Directorate: Novitiate про "волшебницу-гангстера"

Simple Jack
Новости

Студия Nesting Games, принадлежащая компании Digital Bros, анонсировала ролевой экшен от третьего лица с элементами магии под названием The Directorate: Novitiate.

В центре сюжета — «волшебница-гангстер» Меркурий, которая сталкивается с преступным миром Лос-Анджелеса. Ей предстоит сражаться с превосходящими силами магических врагов, раскрывать тайны и искать серийного убийцу.

Авторы The Directorate: Novitiate обещают жесткие и динамичные сражения, сочетающие традиционные шутеры от третьего лица и магические элементы. Геймеры смогут добивать врагов эффектными акробатическими приемами ган-ката.

Кроме того, в экшене будет нелинейность. Разработчики отмечают, что у выборов будут последствия: каждый может оказаться как другом, так и врагом, а романтические отношения несут риски.

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The Directorate: Novitiate выйдет в раннем доступе Steam в 2025 году. Планируется ли релиз на консолях, неизвестно. Также пока нет информации о переводе на русский язык.

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0
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
DemandingRufus

Ощущение, что она из игрушечных пистолетов стреляет пластмассовыми шариками.

А в раннем доступе сами играйте!

3
JKarter

Выглядит честно, как ху ита какая-то.

3
MrGamerDad

Hujnya : the game

2
вупсич пупсич

Вот с такой графикой 2015 года у вас будет стабильных 40 фпс на средних и дллс

1
Zloy_Parkur

Ох, опять эта магия.

0
AT_Sagor

Магия, шмагия — пули!

0
PREDATOR7706

Очередной форспокен

0
ГАЗ-М20

Какая-то помесь Control и For spoken на минималках. Выглядит как-то дешево, больше на мобилку смахивает.

0