Анонсирован экшен The Directorate: Novitiate про "волшебницу-гангстера"

Студия Nesting Games, принадлежащая компании Digital Bros, анонсировала ролевой экшен от третьего лица с элементами магии под названием The Directorate: Novitiate.

В центре сюжета — «волшебница-гангстер» Меркурий, которая сталкивается с преступным миром Лос-Анджелеса. Ей предстоит сражаться с превосходящими силами магических врагов, раскрывать тайны и искать серийного убийцу.

Авторы The Directorate: Novitiate обещают жесткие и динамичные сражения, сочетающие традиционные шутеры от третьего лица и магические элементы. Геймеры смогут добивать врагов эффектными акробатическими приемами ган-ката.

Кроме того, в экшене будет нелинейность. Разработчики отмечают, что у выборов будут последствия: каждый может оказаться как другом, так и врагом, а романтические отношения несут риски.

The Directorate: Novitiate выйдет в раннем доступе Steam в 2025 году. Планируется ли релиз на консолях, неизвестно. Также пока нет информации о переводе на русский язык.