Анонсирован экшен The Directorate: Novitiate про "волшебницу-гангстера"

Студия Nesting Games, принадлежащая компании Digital Bros, анонсировала ролевой экшен от третьего лица с элементами магии под названием The Directorate: Novitiate.
В центре сюжета — «волшебница-гангстер» Меркурий, которая сталкивается с преступным миром Лос-Анджелеса. Ей предстоит сражаться с превосходящими силами магических врагов, раскрывать тайны и искать серийного убийцу.
Авторы The Directorate: Novitiate обещают жесткие и динамичные сражения, сочетающие традиционные шутеры от третьего лица и магические элементы. Геймеры смогут добивать врагов эффектными акробатическими приемами ган-ката.
Кроме того, в экшене будет нелинейность. Разработчики отмечают, что у выборов будут последствия: каждый может оказаться как другом, так и врагом, а романтические отношения несут риски.
The Directorate: Novitiate выйдет в раннем доступе Steam в 2025 году. Планируется ли релиз на консолях, неизвестно. Также пока нет информации о переводе на русский язык.
Ощущение, что она из игрушечных пистолетов стреляет пластмассовыми шариками.
А в раннем доступе сами играйте!
Выглядит честно, как ху ита какая-то.
Hujnya : the game
Вот с такой графикой 2015 года у вас будет стабильных 40 фпс на средних и дллс
Ох, опять эта магия.
Магия, шмагия — пули!
Очередной форспокен
Какая-то помесь Control и For spoken на минималках. Выглядит как-то дешево, больше на мобилку смахивает.