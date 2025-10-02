Состоялся выход демоверсии экшен-RPG Directorate Novitiate

В Steam стала доступна демоверсия игры Directorate Novitiate, нового проекта от студии Nesting Games. Игра представляет собой экшен-RPG с видом от третьего лица, действие которой разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе 2006 года.

Согласно описанию, в мире игры существуют сверхъестественные Синдикаты, контролирующие теневую жизнь города, а магия просачивается в реальность. Игрокам предстоит взять на себя роль Каны Луны, агента под псевдонимом Меркурий, недавно принятой на службу в могущественную организацию Директорат. Вооруженная огнестрельным оружием, заклинаниями и способностью видеть прошлое, героиня должна выжить в мире оккультной политики и столкнуться с потусторонними ужасами.

Демоверсия предлагает игрокам расследовать исчезновение командира Новы в прибрежной церкви. Разработчики обещают напряженные бои с использованием системы оружейных кат для накопления инерции и проведения мощных атак. Также заявлена тактическая магическая система и механика психометрии, позволяющая заглядывать в прошлое для раскрытия тайн. В пробной версии представлено два босса и решение, которое повлияет на дальнейшую судьбу персонажа.

Разработчики из Nesting Games уточнили, что при создании контента использовались некоторые ИИ инструменты для помощи в реализации идей, которые были инициированы художниками команды.

Первые отзывы игроков на демоверсию в Steam оказались смешанными. Стоит отметить, что в демо отсутствует поддержка русского языка.