DiRT Rally 2.0 26.02.2019
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.8 223 оценки

Вышел текстовый русификатор для DiRT Rally 2.0

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь Siroga выпустил нейросетевой русификатор для раллийного симулятора DiRT Rally 2.0 от студии Codemasters и компании EA.

DiRT Rally 2.0 "Русификатор текста - машинный перевод"

Игра вышла в 2019 году и оставалась непереведённой на русский язык более 6 лет. Но теперь, благодаря переведённому интерфейсу, русскоязычным пользователям станет значительно комфортнее играть.

DiRT Rally 2.0 - реалистичный раллийный симулятор, в котором игроку предстоит принять участие в Чемпионате мира по ралликроссу, где он сможет выбрать одну из восьми официальных трасс и один из множества лицензированных суперкаров. В игре доступны самые разнообразные и зрелищные трассы по всему миру, от Новой Зеландии до Аргентины, от Испании до Польши.

11
7
Комментарии:  7
VenomTRat

Не сказать, что он там нужен, но отлично, можно поставить

Юрий Пенкин

а почему первая часть была полностью на русском?

1
VenomTRat Юрий Пенкин

потому что ее перевели

Юрий Пенкин VenomTRat

а почему вторую не перевели?

1
sergioroman

Без руля в этой игре делать нечего, поэтому удалил через 10 минут мучений.