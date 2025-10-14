Вышел текстовый русификатор для DiRT Rally 2.0

Как стало известно, пользователь Siroga выпустил нейросетевой русификатор для раллийного симулятора DiRT Rally 2.0 от студии Codemasters и компании EA.

Игра вышла в 2019 году и оставалась непереведённой на русский язык более 6 лет. Но теперь, благодаря переведённому интерфейсу, русскоязычным пользователям станет значительно комфортнее играть.

DiRT Rally 2.0 - реалистичный раллийный симулятор, в котором игроку предстоит принять участие в Чемпионате мира по ралликроссу, где он сможет выбрать одну из восьми официальных трасс и один из множества лицензированных суперкаров. В игре доступны самые разнообразные и зрелищные трассы по всему миру, от Новой Зеландии до Аргентины, от Испании до Польши.