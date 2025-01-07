SynthVoiceRu показал нейро-дубляж Disco Elysium - до релиза осталось недолго

Пользователь SynthVoiceRu, который ранее выпустил нейро-озвучки для целого ряда крупных игр, поделился новым видео, в котором показал пример озвучки для игры Disco Elysium.

По словам создателя озвучки, работа над ней подходит к концу - есть вероятность, что её релиз состоится уже на этой неделе или на следующей.

Действие Disco Elysium происходит в вымышленном городе Ревашоль, который когда-то пережил революцию и войну. Главный герой игры, полицейский-алкоголик с амнезией, расследует убийство и должен не только раскрыть преступление, но и вернуть воспоминания о своём прошлом и окружающем мире.