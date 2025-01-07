SynthVoiceRu показал нейро-дубляж Disco Elysium - до релиза осталось недолго

Пользователь SynthVoiceRu, который ранее выпустил нейро-озвучки для целого ряда крупных игр, поделился новым видео, в котором показал пример озвучки для игры Disco Elysium.
По словам создателя озвучки, работа над ней подходит к концу - есть вероятность, что её релиз состоится уже на этой неделе или на следующей.
Действие Disco Elysium происходит в вымышленном городе Ревашоль, который когда-то пережил революцию и войну. Главный герой игры, полицейский-алкоголик с амнезией, расследует убийство и должен не только раскрыть преступление, но и вернуть воспоминания о своём прошлом и окружающем мире.
Довольно не плохо .Я бы прошел с такой озвучкой .
В примере, один из самых шикарных(атмосферных) диалогов из игр, но голос в оригинальной озвучке все равно круче.
Ну если для дегров и быдло, то да, самый шикарный пример.
Это ждём)
Хммм, перепройду пожалуй. Прогресс нейроозвучек радует- сам сперва плевался, а недавно в очередной раз перепрошел призрачную свободу с нейроозвучкой- и мне зашло. Да, до идеала далеко, но вполне можно играть и получать удовольствие. А Элизиум шикарная игра, которую многие пропустили из-за обилия текста- может теперь погамают.
Весьма неплохо.Жду выхода.
Зачем? Cool Games полноценный дубляж делают.
Людям просто занятся не чем, денег просто не куда девать.
Ну сколько они будут делать, пока делают я с удовольствием пройду с нейро, забуду про это прохождение и пройду с кул геймовской )
Безжизненная подача с неправильными смысловыми акцентами и притом искусственно растянутая - типа чтобы сымитировать оригинальную озвучку? Хз кому это надо, на эту тему уже высказывался - текст в видеоиграх быстрее и проще прочитать, чем прослушать. Это же не аудиокнига - в каких ситуациях удобнее воспринимать на слух длинное полотно в игре - разве только где-нить в дороге, с девайсом в кармане, чтобы изредка доставать и кликать для выбора диалога... Словом, бред. С тем же успехом можно и Морровинд нейронкой озвучить)
Надо же, из быдло графоманского высера, сделали быдло аудио графоманский высер.
Зачем тратить силы и средства на озвучивание визуальных новелл, лучше бы RDR 2, BG3 озвучили, в играх где это необходимо для лучшего восприятия геймплея. А игры про текст не нуждаются в озвучке. Если на них ставить озвучку то это уже просто аудиокнига.