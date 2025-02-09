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Dishonored 08.10.2012
Экшен, Стелс, От первого лица, Стимпанк
9.1 5 762 оценки

Для Dishonored вышел набор русифицированных текстур

AceTheKing
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Как стало известно, пользователь BamBooK919 выпустил крупную модификацию для PC-версии Dishonored.

Она расширяет русскую локализацию в игре, добавляя аутентичные русские текстуры для различных объектов: плакатов, указателей, надписей и т.д., благодаря чему игроку будет проще ориентироваться в игре.

По словам автора, на создание модификации у него ушло полтора года. На данный момент доступна версия 0.7, в которой была закончена работа над основным сюжетом - в будущем автор так же планирует русифицировать текстуры в официальных дополнениях для игры.

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