Для Dishonored вышел набор русифицированных текстур

Как стало известно, пользователь BamBooK919 выпустил крупную модификацию для PC-версии Dishonored.

Она расширяет русскую локализацию в игре, добавляя аутентичные русские текстуры для различных объектов: плакатов, указателей, надписей и т.д., благодаря чему игроку будет проще ориентироваться в игре.

По словам автора, на создание модификации у него ушло полтора года. На данный момент доступна версия 0.7, в которой была закончена работа над основным сюжетом - в будущем автор так же планирует русифицировать текстуры в официальных дополнениях для игры.