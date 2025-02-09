Для Dishonored вышел набор русифицированных текстур

Как стало известно, пользователь BamBooK919 выпустил крупную модификацию для PC-версии Dishonored.
Она расширяет русскую локализацию в игре, добавляя аутентичные русские текстуры для различных объектов: плакатов, указателей, надписей и т.д., благодаря чему игроку будет проще ориентироваться в игре.
По словам автора, на создание модификации у него ушло полтора года. На данный момент доступна версия 0.7, в которой была закончена работа над основным сюжетом - в будущем автор так же планирует русифицировать текстуры в официальных дополнениях для игры.
Интересно, будет с чем переиграть...
Ещё бы текстурки подтянуть, и вообще топ.
Ну, наконец-то!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какой-то святой человек...
Круто, перепройти что ли...
Моë почтение автору жаль только текстуры сами рендарятся в 720 пикселей