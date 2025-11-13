Благодаря релизу финальных эпизодов Dispatch привлекла 220 тыс игроков онлайн в Steam

Финальные эпизоды первого сезона Dispatch, повествовательной супергеройской комедии от AdHoc Studio, стали доступны сегодня на ПК в Steam и на PlayStation 5. С выходом последних двух серий игра поставила новый рекорд одновременных пользователей в Steam.

С момента запуска 22 октября Dispatch стала одним из самых заметных достижений 2025 года. За десять дней было продано более миллиона копий игры, а число одновременных игроков в Steam выросло с 12 000 на старте до 131 000 к выходу пятого и шестого эпизодов. С выходом последних двух серий количество игроков онлайн увеличилось почти на 100 тыс, достигнув 220 тыс. С 96% положительных отзывов в Steam и рейтингом 9,4 на IMDb проект был хорошо принят как критиками, так и публикой.