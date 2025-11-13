Благодаря релизу финальных эпизодов Dispatch привлекла 220 тыс игроков онлайн в Steam

Финальные эпизоды первого сезона Dispatch, повествовательной супергеройской комедии от AdHoc Studio, стали доступны сегодня на ПК в Steam и на PlayStation 5. С выходом последних двух серий игра поставила новый рекорд одновременных пользователей в Steam.
С момента запуска 22 октября Dispatch стала одним из самых заметных достижений 2025 года. За десять дней было продано более миллиона копий игры, а число одновременных игроков в Steam выросло с 12 000 на старте до 131 000 к выходу пятого и шестого эпизодов. С выходом последних двух серий количество игроков онлайн увеличилось почти на 100 тыс, достигнув 220 тыс. С 96% положительных отзывов в Steam и рейтингом 9,4 на IMDb проект был хорошо принят как критиками, так и публикой.
Игра и впрямь хороша. Разработчики доказали своё мастерство.
Ну такое на самом деле. Не было разнообразия толком и темы идентичности с меньшинствами не поднимались, очень жаль, надо поднимать важные темы.
как и все "игры" telltale
Мда, аниме зарешало.
Только что прошёл финальные эпизоды и это было просто бомбически офигенно. Давно не получал такого удовольствия от прохождения игр. Сыграл именно как хотел, заромансил кого хотел и стал истинным героем этой истории.
Мой вердикт остался прежним - это железобетонно игра года.
Игра супер. Ради неё встал ночью дабы поиграть. Жду 2 сезон, и русскую озвучку которую уже делают дабы перепройти
Для подобного жанра игра отличная - есть вариативность, есть определенные последствия за выбор. Сам сюжет вообще порадовал, перегиб конечно с мини-играми для растягивания времени, но в целом отлично. Видно что разработчики вложили в свой проект душу - нужно будет купить для коллекции.
Я кстати вот прошла только что 8 Эпизод (на 7-8 Эпизоды потратила два с половиной часа) и вот кратко моё впечатление по поводу 8 Эпизода и игры в целом:
если б они выпускали по одному эпизоду, то за 7й их бы сожрали. А так ждёмс 2й сезон
Сначала казалось, что вау сколько выборов, пытался даже пройти иначе, а в итоге понял, что фактически любой выбор меняет максимум пятисекундную сцену. К концу и основной геймплей наскучил. Но как немножко интерактивное кино вполне себе. Удивительно, что в современных играх либо геймплей без сюжета или с отвратительным сюжетом, либо сюжет без внятного геймплея.
Я больше всего ненавижу 2 вещи:
1. Привязываться к персонажам/Отождествлять себя с ними;
2. Видеть окончание истории, и тогда ты понимаешь, что хочешь видеть персонажей ещё.
Но больше всего я люблю проекты, сделанные с душой. Dispatch меня вдохновил, подарил эмоции, персонажей, музыку для плейлиста, надолго не забуду эту дрянь (люблю).
Я заромансил Невидиву... Это так, для справки, что у меня не всё в порядке :)