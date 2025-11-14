Сонар, Малевола, Саван: утвержденные актеры в Studii Net

Студия Studii Net поделилась свежим обновлением по проекту: опубликован отрывок из пробы утверждённой актрисы на роль Блонди Блейзер.

Кроме того, согласно информации из официального Telegram‑канала студии, на платформе "Boosty" уже доступны ещё две пробы утверждённых актёров - на роли Сонара и Малеволы.

Озвучка проекта по‑прежнему планируется на декабрь.

Также поступают неподтверждённые данные о том, что примерно в 20‑х числах ноября студия намерена показать отрывок с персонажем Саваном (Полог). Его озвучивает Илья Исаев - официальный русский голос Тома Харди.