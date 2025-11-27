Создатели Dispatch раскрыли историю загадочного человека в костюме оранжевого кота

Если вы прошли Dispatch и ломали голову над тем, кем же является оранжевый кот-талисман, вы не одиноки. На протяжении первых семи эпизодов игры этот загадочный кот с кофейной кружкой в руке постоянно мелькал на заднем плане, общаясь с различными членами СДС.

Позже игроки узнали, что его зовут мистер Виски, и, оправдывая свое имя, он сыграл более заметную роль в финале, приготовив главному герою Роберту Робертсону кофе с щедрой порцией виски. Несмотря на присутствие в почти каждом эпизоде, личность человека в костюме и сама сущность этого персонажа оставались загадкой. До сегодняшнего дня.

В интервью Polygon креативная команда Dispatch наконец пролила свет на происхождение мистера Виски и причину его постоянного присутствия в штаб-квартире СДС. Как оказалось, мистер Виски - это просто милая отсылка к тому, какой игра Dispatch была раньше.

Нарративный директор Пьер Шоретт раскрыл Polygon, что Dispatch изначально задумывалась в формате комедийного сериала со скетчами наподобие "Офиса", где можно начать с любого эпизода и сразу понять суть. Роберт Робертсон не был лидером команды, вместо этого игроки должны были выбрать персонажа, для которого стали бы наставником. Мистер Виски был одним из таких персонажей, наряду с Водобоем и Невидивой. Однако по мере развития игры его роль свелась к камео.

Пьер Шоретт объяснил, что трудности, с которыми команда столкнулась во время пандемии, заставили их переписать сценарий. Они захотели рассказать более оптимистичную историю о неидеальных персонажах, преодолевающих невзгоды в поисках счастливого финала. Водобой и Невидива идеально вписались в новую концепцию, а вот мистер Виски, будучи просто человеком в костюме кота, в эту историю о преодолении уже не вписывался.

Но персонажа решили не убирать из игры полностью. Теперь он существует как живое напоминание о том, какой Dispatch могла бы быть, и периодически появляется в коридорах СДС, радуя фанатов.