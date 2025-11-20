В Dispatch сыграли более 2 миллионов игроков

Бывшие сотрудники Telltale Games из новой студии AdHoc похвастались высокими показателями по количеству игроков своего дебютного проекта Dispatch — интерактивного фильма о супергероях.

Если за 10 дней было привлечено 1 миллион игроков, то за 28 дней их количество выросло до 2 миллионов. С выходом эпизодов 7 и 8 на Steam игра достигла пика в 220 тысяч одновременно играющих пользователей, что лучше, чем показатели любой другой игры Telltale Games, и долгое время оставалась на вершине списка бестселлеров PSN. Так что продажи идут хорошо на каждой из платформ, хотя конкретных цифр по продажам пока не сообщают.

Следующим проектом студии станет интерактивный фильм по мотивам сериала Critical Role «Легенда о Vox Machina», а затем команда приступит к обсуждению второго сезона «Dispatch», о котором все уже мечтают и просят.