"Это успех": Dispatch может достигнуть трёхлетнего плана продаж всего за три месяца

После ярких финальных эпизодов супергеройская игра Dispatch продолжает демонстрировать впечатляющие коммерческие результаты, которые идут рука об руку с восторженными отзывами игроков и критиков. Проект AdHoc Studio наглядно показывает, что эпизодическая модель выпуска всё ещё способна удерживать внимание аудитории — вопрос лишь в качестве исполнения.

По данным исполнительного продюсера Майкла Чоуна, студия изначально закладывала так называемый «оптимистичный» трёхлетний план продаж. Внутренние прогнозы предполагали, что именно столько времени понадобится игре, чтобы достичь максимального ожидаемого показателя. Однако Dispatch идёт к этой цели стремительно: если тенденция сохранится, проект выполнит трёхлетний план всего за три месяца после релиза.

Напомним, что игре понадобилось всего 10 дней для продаж в миллион копий:

Набранный темп объясняется сочетанием сильного сценария, нестандартного подхода к супергеройскому жанру и тщательно выстроенной эпизодической структуры. В AdHoc Studio признаются, что в момент принятия решения о выпусках по сериям внутри команды не было единодушия — разработчики обсуждали, стоит ли выдерживать старую модель или лучше выпустить сезон целиком. Но статистика оказалась однозначной: интерес не падал, а рос с каждым новым эпизодом, вплоть до финала 12 ноября.

На Steam игра удерживает статус «Чрезвычайно положительных» отзывов, а критики называют ее одним из лучших «телесериалов в игровой форме». Успех настолько велик, что продолжение практически неизбежно — студия уже намекала, что потенциал для второго сезона есть.

Эта новость логично продолжает недавний резонанс вокруг финала сезона Dispatch. Ранее сообщалось, что релиз игры неожиданно изменил судьбу молодой певицы — её трек стал вирусным после выхода заключительного эпизода.