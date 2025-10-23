Звезда сериала "Во все тяжкие" назвал свои любимые видеоигры

В честь релиза эпизодического приключения Dispatch Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериала «Во все тяжкие», раскрыл свои любимые игры. Когда будущему актеру было 20 с небольшим лет (сейчас ему 46), он переехал в Лос-Анджелес и прекрасно проводил время с друзьями за первой Halo, вновь ощущая себя словно в детстве.

GoldenEye 007 Аарон Пол назвал лучшей и признался, что переигрывал в нее бесчисленное множество раз. Наконец, первая Resident Evil в середине 90-х нагоняла такие мурашки на будущего актера, каких не смог ни один фильм ужасов в то время. Игра была для Пола очень пугающей, но в то же время захватывающей: он даже не представлял, что так можно ощущать себя в виртуальном развлечении.

В Dispatch, которая вышла на ПК и PlayStation 5 в конце октября 2025 года, Аарон Пол сыграл главную роль — бывшего супергероя Роберта Робертсона, ставшего диспетчером и управляющего командой экс-злодеев. Разработкой занимались ветераны студии Telltale Games.