Солнечный лес на ранних скриншотах отечественного ролевого экшена Distortion

Необычная российская игра под названием Distortion, сочетающая в себе классический жанр экшен-RPG и стратегии, выйдет не раньше 2025 года. Активной разработкой игры занимается студия Game Art Pioneers, и, несмотря на раннюю фазу производства, команда стала намного активнее делиться материалами из потенциально хита. На днях нам показали атмосферную музыкальную композицию из Distortion, а теперь предлагают оценить несколько скриншотов.

Представленные снимки экрана Distortion демонстрируют одну из уже завершенных частей будущего большого мира игры. Разработчики решили показать нам лес из игры, который может занимать большую часть территории и меняться в зависимости от времени суток, погоды и событий в игре.

Лучи солнца лениво пробиваются сквозь листву, отражаясь причудливыми тенями на густой траве. Цветущая поляна едва колышется в такт лесному сердцу. Пора отправляться в путь…

Вместе с этим был опубликован второй эмбиент Distortion, который доступен для прослушивания в VK.

Релиз Distortion запланирован на 2025-2026 год для ПК в рамках раннего доступа.