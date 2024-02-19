Солнечный лес на ранних скриншотах отечественного ролевого экшена Distortion

Необычная российская игра под названием Distortion, сочетающая в себе классический жанр экшен-RPG и стратегии, выйдет не раньше 2025 года. Активной разработкой игры занимается студия Game Art Pioneers, и, несмотря на раннюю фазу производства, команда стала намного активнее делиться материалами из потенциально хита. На днях нам показали атмосферную музыкальную композицию из Distortion, а теперь предлагают оценить несколько скриншотов.
Представленные снимки экрана Distortion демонстрируют одну из уже завершенных частей будущего большого мира игры. Разработчики решили показать нам лес из игры, который может занимать большую часть территории и меняться в зависимости от времени суток, погоды и событий в игре.
Лучи солнца лениво пробиваются сквозь листву, отражаясь причудливыми тенями на густой траве. Цветущая поляна едва колышется в такт лесному сердцу. Пора отправляться в путь…
Вместе с этим был опубликован второй эмбиент Distortion, который доступен для прослушивания в VK.
Релиз Distortion запланирован на 2025-2026 год для ПК в рамках раннего доступа.
Васнецов В.М. ' Алёнушка'.
Скриншоты очень красивые, но опять же. Это всего лишь картинки
Так леса уже настолько научились хорошо отрисовывать, что удивительно, что до сих пор видюхи аппаратно не поддерживают лесные массивы с помощью каких-нибудь уникальных деревянных ядер.
“Мы пендосам впарим ее в два раза дороже” — Дмитрий Здесев, руководитель Game Art Pioneers молодой студии из России о новой российской игре.
Несмотря на возраст, команда уже замахнулась на создание первой AAA-игры — Distortion. По заявлению Дмитрия - "Distortion, это первая ААА игра из РФ! "
Было заявлено, что бюджет игры составит 100 миллионов долларов США (что по курсу составляет примерно 9 миллиардов рублей), и все эти деньги планируют привлекать через инвесторов, не обращаясь за помощью к государству.
В Steam без труда уже можно найти игру с похожим названием Distortions. Как бы пришлось бы потом судиться из-за торговой марки, как это относительно недавно случилось с The Day Before.
Из интервью каналу “НУБЗ”
Какие-то мамкины игроделы. Впрочем, чем ящеры не шутят, может и выйдет чего.
Что значит первая ААА игра? А "Смута"?
Смута это яркий пример того, как легко поднять бабла)
“Мы пендосам впарим ее в два раза дороже” а своим бесплатно?
Лучи солнца лениво пробиваются сквозь листву, отражаясь причудливыми тенями на густой траве. Цветущая поляна едва колышется в такт лесному сердцу. Пора отправляться в путь с ртх от нвидиа.
Сейчас бы березку обнимать в отечественной игре, а не вот это все...
вопрос на кой лят им комьюнити менеджер если игра выходит фик знает когда а заигрывать с "поклониками" продукта стоит за пол года до релиза и не кормить их дерьмом по типу музыки и скриншотов раньше этого времени