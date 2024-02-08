EGS раздаёт Doki Doki Literature Club Plus

Это нашумевший симулятор свиданий, который начинается вполне обыденно: герой — школьник, который вступает в литературный клуб. Он общается с разными девушками, влюбляется, узнаёт получше — и погружается в ад школьной романтики с сюжетными поворотами, которых не ожидаешь от подобной визуальной новеллы. В игре есть русские субтитры, поддерживаются Windows и macOS.

Версия Plus добавляет 6 новых сторонних историй, действие которых разворачивается вне основного сюжета. Они добавляют несколько часов игры.

Обычно игра стоит 360 рублей, но до 15 февраля её можно добавить на свой аккаунт бесплатно. Она останется вашей даже по истечении акции.

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