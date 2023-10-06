Dome Keeper исполнился год и авторы представили крупное контентное обновление ©

Инди-разработчик bippinbits и издатель Raw Fury поднимаются на поверхность, чтобы отпраздновать первую годовщину Dome Keeper! С момента своего дебюта в 2022 году игра разошлась тиражом более 500 000 копий, и вот спустя год в игре стало вдвое больше контента, чем было в начале, появились новые герои, купола, гаджеты, режимы игры и многое другое, включая новые сюрпризы в сегодняшнем обновлении Double Dome.

И это еще не все — недавно Dome Keeper получила награду Indie Arena Booth Award в номинации "Лучшая игра для игры с другом" на Gamescom 2023 за превью многопользовательской игры, а полноценный многопользовательский режим появится в одном из будущих обновлений!

Для того чтобы отметить это знаменательное событие, одного нового купола будет недостаточно, поэтому в сегодняшнем бесплатном обновлении Double Dome игроки получат два! Защищайте свои шахты с помощью двух новых куполов, каждый из которых предлагает свои уникальные игровые задачи и возможности:

Полный обзор всего нового в сегодняшнем обновлении "Двойной купол" можно найти в дневнике разработчиков в Steam.

Dome Keeper - это уникальная игра в жанре roguelike про добычу полезных ископаемых: сражайтесь со все более мощными волнами монстров, добывая ценные ресурсы в глубинах под своим куполом, чтобы улучшить свои способности, усовершенствовать оружие и защиту и остаться в живых.