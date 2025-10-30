Bethesda объявила о разработке настольной игры DOOM: Arena и запустила сбор средств на Kickstarter, где проект уже собрал135 тысяч долларов из необходимых 132 тысяч. Игра описывается как «шахматы под хэви-метал»: каждая фигурка на поле обладает уникальными способностями и особенностями передвижения.

Игрокам предстоит использовать оружие и умения из видеоигр серии, чтобы сражаться с ордами демонов. В комплект входят игровое поле, книга правил и миниатюрные фигурки культовых врагов из вселенной DOOM. Ознакомиться с геймплеем можно в официальном ролике проекта.

Напомним, что 15 мая 2025 года вышла Doom: The Dark Ages для PC, Xbox Series и PS5. Несмотря на то, что пиковый онлайн составил 31 тысячу игроков, что меньше рекордов DOOM Eternal (101 тысяча), игра стала самым успешным запуском франшизы, собрав более трёх миллионов игроков за несколько дней.

DOOM: Arena обещает подарить фанатам уникальный опыт, объединяя стратегию, тактику и атмосферу хэви-метала, перенося легендарные битвы с демонами на стол.