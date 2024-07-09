DOOM запустили на мастурбаторе

Ютюбер создал новый ультимативный девайс для запуска легендарного шутера Doom Jerker(Doom Дрочер).
Устройство получило:
- цветной экран и кнопки управления;
- Собственный аудио разъём;
- Вместительный корпус для «глубокого погружения» в игру.
Главной фишкой девайса стала спидран-мотивация: каждый выстрел из оружия обладает отдачей, а убийство врага «передёргивает затвор».
Полный гайд по сборке лучшего контроллера из когда-либо существовавших:
Новости которые мы заслужили.
Бедный дум, через что он только не прошел😂
Дожили)))
Для настоящих геймерш
Если только европейских.
С учётом того, насколько крепкие задницы у некоторых демонов там есть (достаточно вспомнить Барона Ада, или Кибердемона), новость можно описать одним словом - ПОДРОЧЕНО
Будут Е$#ть Чертей!
Новости дня топ
Оу, мой бог...
так там и геймплей примерно одного уровня ))