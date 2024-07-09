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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 944 оценки

DOOM запустили на мастурбаторе

Simple Jack
Новости

Ютюбер создал новый ультимативный девайс для запуска легендарного шутера Doom Jerker(Doom Дрочер).

Устройство получило:

  • цветной экран и кнопки управления;
  • Собственный аудио разъём;
  • Вместительный корпус для «глубокого погружения» в игру.

    Главной фишкой девайса стала спидран-мотивация: каждый выстрел из оружия обладает отдачей, а убийство врага «передёргивает затвор».

    Полный гайд по сборке лучшего контроллера из когда-либо существовавших:
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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Новости которые мы заслужили.

4
Goodvini

Бедный дум, через что он только не прошел😂

3
inkomniak

Дожили)))

2
Без негатива

Для настоящих геймерш

1
001fess

Если только европейских.

3
Cordus

С учётом того, насколько крепкие задницы у некоторых демонов там есть (достаточно вспомнить Барона Ада, или Кибердемона), новость можно описать одним словом - ПОДРОЧЕНО

1
Спектр Зис

Будут Е$#ть Чертей!

0
shit again

Новости дня топ

0
--88888888--

Оу, мой бог...

0
Floww

так там и геймплей примерно одного уровня ))

-1