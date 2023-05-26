Достаточно телевизора и антенны - Doom запустили на Teletex ©

Во времена до интернета (в 70-х годах прошлого века) определенною популярность имела технология Teletex. С ее помощью на телевизор можно было передавать простые изображения, при том интерактивные. Таким образом люди получали, например, свежие новости, программу передача и многое другое. Казалось бы: причем тут Doom?

Известный моддер игры под ником Lukneu решил, что в мире слишком мало устройств с экраном, на которых можно поиграть в Doom и смог запустить легендарный шутер на обычном телевизоре, используя технологию Teletex.

Без хитростей не обошлось. На ПК запускается копия Doom со специальным модом, который адаптирует изображение? и способен обрабатывать сигналы пульта в качестве команд для управления. Это адаптированный сигнал, в режиме реального времени передается на телевизор. В результате отображается простая чёрно-белая графика (для всех движущихся элементов, включая окружение уровня и врагов). Пользовательский интерфейс и инструкции к игре оптимизированы для корректного показа в телетексте.

От смешных гримас главного героя пришлось отказаться, но смайлик не сильно бьет по атмосфере такой "модификации". Визуальные "эффекты" (а точнее то, что от них осталось) скорее мешают, нежили добавляют динамики, но это происходит из-за того, что моддер решил использовать телетекст первого поколения, принятый к использованию в 1976 году.

По словам автора, он продолжит разработку мода добавив поддержку автоматической карты, цветную графику, символы ASCII и режим рендеринга. Модификация доступна для скачивания, но, как и все модификации, требуется файл WAD для первой игры Doom. Версия shareware была протестирвоана автором, но, в теории, должны поддерживаться и другие оригинальные wad'ы.