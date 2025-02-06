Энтузиаст запустил Doom на переходнике Lightning/HDMI

Энтузиаст компьютерной электроники и разработчик под ником NyanSatan запустил игру Doom на фирменном переходнике Lightning/HDMI от Apple.

Автор проекта пояснил, что по факту это не совсем обычный адаптер, так как в нём есть собственный процессор (например, STM32F407IGH6 MCU — это ARM Cortex‑M4 с частотой до 168 МГц) и прошивка на основе iOS. Причём этот переходник имеет закрытую прошивку. Разработчику пришлось сначала получить к ней доступ, а затем туда портировать игру.

Ранее разработчик Педро Веббер запустил Doom внутри поисковой строки Google с использованием Python. Ранее Веббер запускал Doom в Visual Studio Code и превращал Elden Ring в ASCII-арт. Разработчик импортировал версию игры, написанную на Python, в строку поиска Google, внеся коррективы, чтобы игра выглядела достойно, учитывая нетипичную систему для запуска.

В январе разработчик под ником ading2210 представил проект DoomPDF — это Doom в PDF в браузере. Код написан на C и опубликован на GitHub. Игровой PDF-файл открывается только в браузерах на базе Chromium, использующих движок PDFium.